ADIM 1: TEDAVİ ÖNCESİ MUAYENE



Tüp bebek tedavisi öncesinde ilk olarak çiftin kısırlık sorunlarının araştırıldığını belirten Prof. Dr. Bülent Tıraş, konuşmasına şöyle devam etti, "Doktor, anne adayının adet düzenini sorgular ve çifte uygun bir tedavi yöntemi belirler. Büyük olasılıkla, bir yumurtlama tahmini kiti kullanmanızı önerir. Bununla birlikte, özellikle döngülerinizi grafik çizme deneyiminiz varsa, bazal vücut ısısı grafiğini de önerebilir. Yumurtlamadan bir süre sonra doğurganlık kliniği, bir GnRH antagonisti (Ganirelix gibi) veya bir GnRH agonisti (Lupron gibi) kullanmaya başlamanızı önerecektir. Bunlar genellikle enjekte edilebilir ilaçlardır ancak bazıları burun spreyi veya implant olarak mevcuttur. Bu ilaçlar, tedavi döngüsü başladıktan sonra doktorunuzun ovülasyon üzerinde tam kontrol sahibi olmasını sağlar.



ADIM 2: YUMURTALIKLARIN OLGUNLAŞTIRILMASI VE KONTROLLER



"Yumurtalıkların olgunlaştırılması aşamasında, doktorunuz östrojen seviyelerinizi, özellikle de E2'yi veya östradiolünüzü inceleyecektir" diyen Tıraş, "Bu, yumurtalıklarınızın "uykuda" olduğundan emin olmak içindir. Lupron atışlarının veya GnRH antagonistinin amaçlanan etkisi budur. Ultrason, yumurtalıklarınızın boyutunu kontrol etmektir. Doktorunuz ayrıca yumurtalık kistleri arayacaktır. Yumurtalık uyarımı sırasında, doktorunuz folliküllerin gelişimini ve büyümesini izleyecektir. İlk önce, kan testleri ve ultrasonlar birkaç günde bir yapılabilir. Doktorunuz östradiol düzeylerini izleyecektir. Ultrasonografi sırasında, doktorunuz oosit büyümesini izleyecektir" şeklinde konuştu.



ADIM 3: YUMURTALIKLARIN TOPLANMASI



Tıraş, "Bu aşamada çatlatma ipnesinin zamanlaması çok önemlidir. IVF tedavinizdeki bir sonraki adım oositlerin olgunlaşmanın son aşamasına geçmesini tetiklemektir. Yumurtalar, yetiştirilmeden önce büyümelerini ve gelişimlerini tamamlamalıdır. Bu son büyüme insan koryonik gonadotropin (hCG) ile tetiklenir. Genellikle hCG enjeksiyonu, dört veya daha fazla follikül boyutu 18 ila 20 mm büyüdükçe ve estradiol düzeyleriniz 2.000 pg / ML'den fazla olduğunda verilir" dedi.



ADIM 4: EMBRİYO TRANSFERİ

Alınan yumurta ve sperm hücrelerinin döllendirildikten sonra gelişimlerinin izlendiğini belirten Tıraş, "En kaliteli olduğu düşünülen embriyo ya da embriyolar anne adayının rahmine beş dakika gibi kısa bir sürede transfer edilir" ifadelerini kullandı.

ADIM 5: GEBELİK TESTİ