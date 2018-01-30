Memorial Dicle Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Tüp Bebek Merkezi Bölümünden Op. Dr. Uğur Değer, tüp bebek tedavi sürecinde başarıyı artıran faktörler ve beslenme önerileri hakkında bilgi verdi. Op. Dr. Uğur Değer tüp bebek tedavisinde başarıyı arttıran 8 beslenme önerisi hakkında detaylı bilgilir aktardı.

"Stres kontrolü sağlanmalı"

Tüp bebek tedavi süreci kararı alındığı tedavinin başladığını belirten Değer, "Hastanın mutlaka tedavi sürecine kendini psikolojik olarak hazırlaması gerekir. Stresi azaltmak için bazı aktivitelerde bulunmak, düzenli egzersiz ve doğa yürüyüşleri yapmak, doğru beslenmek, zihinsel ve fiziksel hazır olmak tedavide başarı şansını artıran etkenlerdir. Tüp bebek tedavi sürecinde haftada 2-3 kez yürüyüşe çıkılabilir" dedi.

"Psikolojik destek önemli"

Tüp bebek tedavisinde psikolojik desteğin önemli olduğunu belirten Dr. Değer, "Bu süreçte baba adayına da büyük görev düşmektedir. Anne adayı ile arasındaki iletişimi her zamankinden daha sıkı tutmalı, ona her konuda destek olmalıdır. Tedavi sürecinin olumsuz sonuçlanacağı endişesi bir kenara bırakılmalı ve tekrar denenebileceği unutulmamalıdır" diye konuştu.

"Normal gebelik süreci olduğu bilinmeli"

Op. Dr. Uğur Değer, normal gebelik süreci olduğunun bilinmesini isteyerek, "Tüp bebek tedavi yöntemini doğal bir gebelik süreci olarak kabul etmek gerekir. Çünkü bu yöntemle gebe kalanlar kadınlar da normal bir hamilelik dönemi geçirmektedir. Dünyaya gelen bebek de diğer bebeklerden farksızdır" şeklinde konuştu.

Diyetisyen yardımı alınmalı

Beslenmeye dikkat etmenin tüp bebek tedavi sürecini olumlu etkilediğini ifade eden Dr. Değer, doktorun beslenme konusundaki önerilerinin mutlaka dikkate alınması gerektiğini ve bunun yanı sıra uzman bir diyetisyen ile görüşülüp detaylı bir baz 2 nme planı yapılmasını önerdi. Dr. Değer, mümkün olduğu kadar da fast food ve abur cubur olarak adlandırılan besinler yerine daha taze, organik besinlerin tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Op. Dr. Uğur Değer, tüp bebek tedavi sürecinde beslenme önerileri şöyle sıraladı:

"Sigara içiliyorsa, en az 2 ay öncesinden bırakılmalı ve sigara içilen ortamlardan uzak durulmalıdır. Tüp bebek tedavisinde başarıyı artıran etkenlerden biri de ideal kiloda olmaktır. Tedaviye başlamadan önce ideal kiloyu yakalamak için diyetisyen yardımı alınabilir. Tüp bebek tedavisi sürecinde bol sıvı almak gerekir. Kola, çay, maden suyu yerine günde en az 2-3 litre su tüketilmelidir. Tüp bebek tedavisi süresince nohut, kuru fasulye, barbunya ve havuç sofralardan eksik edilmemelidir. Haftalık yemek programında en az 2 gün kuru baklagiller olmalıdır. Protein, mineral ve omega3 bakımından en zengin olan besin balıktır. Haftada en az üç kez balık tüketmek, tedavi başarısını olumlu etkiler. Kızartma, ızgara gibi pişirme yöntemleri yerine; haşlama, buğulama, fırında pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. Ayrıca makarna ve sebzeler çok fazla haşlanmamalıdır. Folik asit bakımından zengin yeşil yapraklı sebzeler, fındık ve badem gibi kuruyemişler tercih edilmelidir. Şeker yerine kullanılan tatlandırıcılar, tüp bebek tedavi sürecinde bırakılmalıdır"

Muhsin Taş

