Op. Dr. Erol Vural tüp mide ameliyatı hakkında tüm merak edilenleri açıkladı. "Tüp mide ameliyatı, sleeve gastektomi olarak tanımlanmaktadır. Midenin büyük bir kısmının kenarının kesilmesi ve çıkartılması ile ilişkilidir. Hacmi ortalama olarak % 70-85 oranında küçültür" diyen Op. Dr. Vural, "Mide hac-minin küçültülmesi ile mekanik bir sınırlandırma, midenin fundus bölgesinin alınması bağlı olarak iştah hormonunun salgılandığı bölümünde çıkartılması nedeniyle yaşanan iştah kaybı" nedeniyle kilo kaybı yaşanır" ifadelerini kullandı.

Tüp midenin avantajları nelerdir?

Tüp midenin avantajları hakkında da konuşan Op. Dr. Vural, "Laparoskopik yöntemle uygulanması mümkündür. Bu sayede yara iyileşmesi ve hastanın günlük yaşantısına geri dönme süresi kısalır. Mide hacminin küçültülmesi fakat işlevin değiştirilememesi durumunda minimum besin tüketimi sağlar. Ghrelin yani açlık hormonu üretilen midenin fundus bölgesi kesilip çıkartılır. Bu sebeple de doğal olarak kilo kaybı yaşanır. Pilor (mide kapakçığı) korunur. Bu sayede de dumping sendromu önlenmiş olur. Besinler mideyi daha geç terk eder. Tokluk süresi uzar. Ülser riski minimumdur. İkili operasyonlar için uygun çok yüksek VKİ ne sahip kişilerde (VKİ> 55 kg/m2) ilk aşama operasyon için oldukça etkili neticeler sağlar. Tüp mide operasyonu daha sonra ikinci bir operasyon ile by-passa ve doudenal switche dönüşmesi mümkündür" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Tüp Mide ameliyatının dezavantajları nelerdir?

Ameliyatın dezavantajlarını da açıklayan Op. Dr. Vural sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Beklenenden daha az kilo kaybı meydana gelebilir. Yeniden kilo alınabilir. Bu operasyondan sonra hastanın yaşam alışkanlıkları ile yakından ilişkilidir. Hastanın yüksek VKİ’ne sahip olması durumunda (VKİ> 55 kg/m2) fazla kilonun kalan kısmını kaybetmek için genellikle ikinci bir obezite ameliyatının yapılması gerekmektedir. İki aşamalı obezite ameliyatları oldukça yüksek VKİ’ne sahip kişilerde daha etkili ve güvenli sonuçlar elde edilmesini sağlar. Tüp mide ameliyatı az yemeyi sağlar aynı zamanda ve iştahın da azalmasına neden olur eğer bu az yenen gıdaları yüksek kalorili besinlerden seçersek bundan dolayı da kilo verme şansı düşebilir. Tüp mide ameliyatlarında midenin boydan boya kesilmesi söz konusudur. Bundan dolayı da dikiş hattında kaçakların oluşması çok nadirde olsa mümkündür. Midenin kesilen alanı karından çıkartılmaktadır. Bundan dolayı da geri dönüşü yoktur."

