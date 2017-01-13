Dr. Erol Vural ‘ın tüp mide ameliyatı ile ilgili açıklaması şu şekilde;

“Tüp mide ameliyatı; sağlıksız beslenme dolayısıyla çok fazla genişleyen midenin yaklaşık % 80’inin kesilerek çıkarılması işlemidir. Bu tedavi işlemi ilk olarak uygulanmaya başlandığında mide kanseri, mide ülseri sebebiyle mide bypassı gereken hastalara uygulanıyordu. Ancak bu hastalarda uygulamadan sonraki 2-3 yıl içinde ciddi oranda kilo kaybı görüldüğünden şişmanlık tedavisinde de kullanılmaya karar verildi. Fakat önceleri daha çok süper morbid obezite ameliyatları öncesinde primer olarak kilo verme amaçlı tüp mide ameliyatı uygulanmaktaydı. Zira bu hastalarda ekstra bir obezite ameliyatı yapılmazsa ameliyatın 5. yılının ardından hasta yeniden kilo almaya başlıyordu. Ancak tıbbi alandaki gelişmeler, ameliyatla ilgili yeni düzenlemeler olumlu etkileri artırdığından günümüzde tüp mide ameliyatı obezite tedavisinde tek başına kullanılabilmektedir. Bu bakımdan süper morbid obezlerde primer ameliyat olarak uygulanan tüp mide ameliyatı orta düzeydeki obezitelerde temel işlem olmaktadır.”

TÜP MİDE AMELİYATI NASIL YAPILIR?

“Tüp mide ameliyatı, laparoskopik olarak gerçekleştirilir ve yarım santimetrelik 6 adet kesi açılır. Ameliyat uygulaması bu küçük kesilerden meydana getirilir. Midenin geniş olan kısmı kesilerek mide % 80 oranında küçültülerek mideye bir muz şekli verilir. Tüp mide ameliyatında midenin içine küçük bir tüp yerleştirildiği için midenin inceliğinin korunması sağlanmış olur. Operasyonun laparoskopik olarak gerçekleştirilmiş olması, ameliyat izi ya da yarası kalma riskini azaltır ve ameliyat sonrasında hasta daha az ağrı, acı hisseder, iyileşme süresi de kısalır. Ayrıca dikiş esnasında mide özel bir sıvı ile şişirilip kaçak olup olmadığı kontrol edildiği için, klasik ameliyatlarda sıklıkla karşılaşılan dikişler arasındaki kaçaklar tüp mide ameliyatında daha nadir görülür.”

TÜP MİDE AMELİYATI KİMLERE UYGULANIR?

“Tüp mide ameliyatı özellikle diğer obezite ameliyatlarının yapılmasının riskli olduğu morbid obez ve süper morbid obez hastalara uygulanmaktadır. Zira bu hastalarda gastrik by-pass, biliopankreatik diversiyon uygulamalarının yapılması risk teşkil etmektedir. Zaten tüp mide ameliyatının ilk olarak ortaya çıkmasının, yapılmaya başlanmasının sebebi bu tür hastalardır. Morbid obezler ve süper morbid obezler tüp mide ameliyatı sayesinde diğer ameliyatlar için uygun kiloya kavuşurlar, ardından gastrik by-pass, biliopankreatik diversiyon işlemleri uygulanabilirdi. Ancak yıllar içinde gelişen tıp teknolojisi ve uzmanların deneyimlerinin artmasıyla tüp mide ameliyatının başarı oranı beklenenin ya da ilk baştakinin çok üzerine çıktığı için günümüzde tüm obezlere temel uygulama olarak yapılabilmekte. Bu bakımdan artık tüp mide ameliyatının obezite tedavisinde yardımcı bir uygulama değil de, esas obezite tedavisi olduğunu söylemek mümkün. Nitekim gerek Amerikada gerek Avrupada obezite problemi yaşayan hastalara en çok tercih edilen uygulanan ameliyat tüp mide ameliyatıdır.

Tüm bu bilgiler ışığında vücut kitle indeksi 35’in üzerinde olan obez hastaların tedavisinde tüp mide ameliyatı güvenle uygulanabilmektedir.”

TÜP MİDE AMELİYATI KİMLERE UYGULANMAZ?

Tüp mide ameliyatı günümüzde obezite tedavisinde güvenle uygulanan ve başarılı sonuçlar alınabilen bir cerrahi uygulamadır. Ancak vücut kitle indeksi 35’in altında olan, genel anestezi alması sakıncalı olan hastalara tüp mide ameliyatı uygulanamaz. Bununla birlikte yemek borusu iltihabı olan, çok ciddi psikiyatrik sorunları olan ve mide fıtığı bulunan hastalar için tüp mide ameliyatı uygun görülmez. Tüm bunlara ek olarak hastanın sahip olduğu bazı diğer hastalıklar da ameliyata engel bir durum teşkil edebilir. Bu sebeple de hastanın tüp mide ameliyatı olup olamayacağına doktorların tetkik ve tanısı sonucunda karar verilir.

TÜP MİDE AMELİYATI NELER KAZANDIRIR?

• Tüp mide ameliyatı laparoskopik için gerçekleştirildiği için; ameliyat kesisi, yarası, izi çok küçük olur, kısa sürede iyileşir. Ameliyat sonrası acı, ağrı çok düşüktür.

• Midenin hacmi % 80 oranında küçüldüğü için hasta çok daha az acıkır ve bu sayede beklenenden daha kısa sürede kilo verir.

• Tüp mide ameliyatı ile midenin geniş tarafı, yani açlık hormonunun salgılandığı kısım alınır. Bundan dolayı da hasta eskisi gibi açlık hissetmez, diyet psikolojisine girip kendini kısıtlamasına gerek kalmaz.

• Tüp mide ameliyatında midenin fonksiyonlarında bir hasar, değişim olmaz, sadece hacmi küçülür. Bu bakımdan hasta ameliyat sonrasında küçük porsiyonlar halinde her besin grubundan tüketebilir.

Tüp mide ameliyatının dezavantajları nelerdir?

Tüp mide ameliyatı obez vakalarda güvenle ve sıklıkla uygulanmaktadır. Fakat her cerrahi operasyonda olduğu gibi tüp mide ameliyatında da bazı riskler, dezavantajlar söz konusu olabilir. Tüp mide ameliyatı sonrasında hastaların çoğunluğunda beklenen sonuca ulaşılabilmektedir. Ancak bazı hastalarda ameliyat sonrasında beklenen kilo kaybı yaşanamayabilmekte veya verilen kilolar kısa sürede geri alınabilmektedir. Bu bağlamda istenen başarı elde edilemezse hastaya yeni bir operasyon yapılması gerekebilir. Tüp mide ameliyatında dikişler arasında kaçak olup olmadığını anlamak için mide şişirip kontrol edilmesine rağmen çok nadiren de olsa kanama veya kaçak oluşabiliyor. Tüm bu risk ve dezavantajlar bir yana, tüp mide ameliyatının hastaya olan faydası ve tüm cerrahi operasyonlar göz önünde bulundurulduğundaki başarısı çok yüksek ve güvenilir bir ameliyatıdır.”