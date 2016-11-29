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Tüpçü Yakup Tosun’un kitabı okuyucuyla buluştu

Adıyaman’da tüpçülük yapan 31 yaşındaki Yakup Tosun, kaleme aldığı “Melonkoliye adanmış yürekler” isimli ilk kitabı okuyucularıyla buluştu.

Tüpçü Yakup Tosunun kitabı okuyucuyla buluştu

29 Kasım 2016 19:03

Adıyaman’da 9 yıldır mutfak ve piknik tüpü işi yapan 2 çocuk babası Yakup Tosun, yazdığı Melonkoliye adanmış yürekler” isimli kitabında ilahi aşka giden yolda dünyalık aşk acılarını anlattı. Tosun, kitap okumanın ve kitap yazmanın bir başka duygu olduğunu dile getirerek, “Okumanın sadece okul kitaplarıyla sınırlı olmadığını gösteren bir kitaptır bu. Hiçbir zaman okula yaramadım. Kaçak bir öğrenciydim. Ama yıllardır kendimi bildim bileli hep kitap okudum ve bunun meyvesini sosyal medyadaki takipçilerimin sayesinde bu kitabı yazıp basmakla göstermiş oldum.

Adıyaman’da, tüpçüyüm normal bildiğimiz mutfak tüpleri ve piknik tüpleri satmaktayım. Sabahtan akşama kadar motosiklet üzerinde evlere tüp siparişi götüren biriyim. Ama akşam saat 20.00’den, gece geç saatlere kadar kitap okuyarak zaman geçiren biriyim. Kıraathane, çay ocağı gibi yerleri gezmekle hayatın sürdürülemeyeceğini gördüm. Onun için yıllardır okuduğum kitapların verimi olarak bildiklerimi, gördüklerimi bu kitaba döktüm. Türkiye geneli satışa sunulan bir kitap, sadece Adıyaman’da, satılan bir kitap değildir. Doğma, büyüme Adıyamanlıyım. Başka bir ilde hiç yaşamadım. Hep burada oldum burada olmaya da devam edeceğim. Ben herkesin kaleme aldığım bu kitabı okumasını tavsiye ederim. Herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. 

Cihan Kizir


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