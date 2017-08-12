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Tüpçünün kayıp kamyoneti bulundu

Gaziantep’te 10 gün önce çalınan kamyonet polis ekiplerinin takibi sonucu boş bir arsada yakalandı. Kamyonette yapılan incelemede, çok sayıda bıçak, uyuşturucu alımında kullanılan malzeme ve tabanca ele geçirildi.

Tüpçünün kayıp kamyoneti bulundu

12 Ağustos 2017 17:23

Şehitkamil ilçesi Nesimi Mahallesi Aktoprak mevkinde 2 Ağustos 2017 tarihinde yaşanan olayda, park halinde bulunan İhsan Ertürk'e ait 53 HN 577 plakalı kamyonet, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalınmıştı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, kimliği belirsiz şahıs ellerini havaya kaldırıp, aracın yanında kimse bulunmadığını anladıktan sonra kamyonetin şoför mahalline geçerek, aracı çalıştırmış daha sonra hızla ara sokaklarda kaybolmuştu.
Araç sahibi İhsan Ertürk’ün ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini alarak şahsın yakalanması için çalışma başlatmıştı. Olay sonrası geçen 10 günün ardından bugün öğle saatlerinde 53 HN 577 plakalı kamyonet polis ekiplerinin takibine takıldı.
Şehitkamil İlçesi, Şirinevler Mahallesinde boş bir arsa da çalınan kamyonete polislerce el konulurken, sürücüsü M.K. ise gözaltına alındı. Kamyonette yapılan incelemede ise çok sayıda bıçak, uyuşturucu alımında kullanılan malzeme ve tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Mehmet Bulut

 


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