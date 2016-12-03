Diğer
Kategoriler

Tüpraş davasında yeni gelişme

Sapanca Gölü’nün hukuksuz kullanımı ile ilgili Tüpraş'a açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Davanın daha önceki celsesinde hakim tarafından 30 Kasım Çarşamba günü yapılması kararlaştırılan hukuksuz su kullanımı ile ilgili keşif bilirkişilerin hazır edilememesi ve hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemedi.


03 Aralık 2016 17:26

Sapanca Gölü’nü hukuksuz kullandığı iddiasıyla Tüpraş hakkında açılan davanın son celsesinde hakim tarafından yerinde keşif kararı verilmişti. Davaya müdahil olan kurumların da talebi olan keşif kararı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Davanın daha önceki celsesinde hakim tarafından 30 Kasım Çarşamba günü yapılması kararlaştırılan hukuksuz su kullanımı ile ilgili keşif, bilirkişilerin hazır edilememesi ve hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemedi. Alınan bilgilere göre 11 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek bir sonraki celsede keşif kararının hakim tarafından değerlendirilip karara bağlanacağı belirtildi.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç