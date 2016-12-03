Sapanca Gölü’nü hukuksuz kullandığı iddiasıyla Tüpraş hakkında açılan davanın son celsesinde hakim tarafından yerinde keşif kararı verilmişti. Davaya müdahil olan kurumların da talebi olan keşif kararı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Davanın daha önceki celsesinde hakim tarafından 30 Kasım Çarşamba günü yapılması kararlaştırılan hukuksuz su kullanımı ile ilgili keşif, bilirkişilerin hazır edilememesi ve hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemedi. Alınan bilgilere göre 11 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek bir sonraki celsede keşif kararının hakim tarafından değerlendirilip karara bağlanacağı belirtildi.

