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Tüpraş tam kapasite üretimle satışlarını yüzde 8 artırdı

Tüpraş, 1 milyar 501 milyon TL faaliyet karı elde etti. Konsolide vergi öncesi kar 1 milyon 48 milyon TL olarak açıklanırken, net dönem karı ise 990 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.

Tüpraş tam kapasite üretimle satışlarını yüzde 8 artırdı

31 Ekim 2016 19:57

2016 yılı ilk yarısını 48 dolar seviyelerinde kapatan ham petrol fiyatı, yaz aylarında aşağı yönlü hareket etmesine rağmen Eylül ayının son haftasında OPEC üreticilerinin arz kesintisi konusunda anlaşmasıyla yükselerek dönemi aynı seviyelerde kapattı. 2016 yılı dokuz aylık dönemde düşük ham petrol fiyat ortamının yanı sıra araç satışlarındaki artışın etkisiyle desteklenen küresel benzin talebi gücünü düşük sezona girilmesine rağmen korudu. Motorin ve jet yakıtı talepleri ise endüstriyel kullanımdaki zayıflık ve turizmde yaşanan durağanlık sebebiyle geçtiğimiz yılın altında gerçekleşti.

Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Akdeniz rafineri karlılıkları geçen yılın dokuz aylık dönemine göre yaklaşık yüzde 30 azalmıştır. Benzin taleplerini karşılamak için yüksek rafineri kapasite kullanımlarının diğer ürünlerde yol açtığı stok fazlası, üçüncü çeyrek genelinde de özellikle motorin ve jet yakıtında marjları baskılamaya devam etmiştir. Ancak Eylül ayı sonlarında başlayan rafineri duruşlarının geçmiş yıllara oranla daha yüksek seyretmesi ve tarımsal kullanımın artmasıyla dizel başta olmak üzere bu ürünlerin karlılıklarında toparlanma gözlenmiştir. Tüpraş, 2016 yılı dokuz aylık döneminde de rafinerilerini tam kapasite kullanarak, satışlarını geçen yıla göre yüzde 8 (1 milyon 752 bin ton) artışla 22,6 milyon ton olarak gerçekleştirmiştir. Süregelen güçlü iç talep ile yurtiçi satışlarını ise yüzde 15 oranında (2 milyon 351 bin ton) arttırmıştır. Satış miktarı ve dolar kurundaki artışa rağmen petrol fiyatlarının geçen yılın yüzde 25 aşağısında olmasının etkisiyle satış hasılatı 2015 yılının yüzde 14 altında gerçekleşmiştir. Dokuz aylık dönemde uluslararası rafineri marjlarındaki zayıf performansa karşın tam kapasite üreten ve satış hacmini arttıran Tüpraş, 1 milyar 501 milyon TL faaliyet karı elde etmiştir. Konsolide vergi öncesi kar 1 milyar 48 milyon TL, net dönem karı ise 990 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. 2016 yılı 9 aylık dönemde toplam 202,7 milyon dolar yatırım harcaması gerçekleştiren Tüpraş, son 10 yılda 5,5 milyar dolara ulaşan projeleriyle değişimini ve gelişimini istikrarla sürdürmektedir” denildi.

Etiketler: Tüpraş


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