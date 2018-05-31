Diğer
Kategoriler

Tüpte oluşan gaz kaçağı evi yaktı

Muğla’nın Milas ilçesindeki bir ikamette tüpte oluşan gaz kaçağı nedeniyle yangın çıktı. Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas Grup Amirliği itfaiye ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınırken, olay, mahalle sakinleri tarafından korku dolu gözlerle izlendi.

Tüpte oluşan gaz kaçağı evi yaktı

31 Mayıs 2018 12:42

Milas’ta İsmetpaşa Mahallesi, Bademlik Caddesi’nde yer alan Bilal İbecek adlı vatandaşın ikametinde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre; İbecek’in eşi tarafından evin balkonunda, tüplü saç ocakta börek yapıldığı esnada tüpte oluşan gaz kaçağı aniden alev aldı. Yangını ilk olarak kendi çabalarıyla söndürmek isteyen ikamet sahipleri başarılı olamayınca durum, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilirken, alevler kısa sürede evin balkonunu ve çatısını sardı. 

İhbarın ardından olay yerine ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı, Milas Grup Amirliği ekipleri yangına müdahalede bulunarak kontrol altına alırken, olay, mahalle sakinleri tarafından korku dolu gözlerle izlendi. 

Yapılan çalışmanın ardından yangın kısa sürede söndürülmesiyle vatandaşlar rahat bir nefes alırken, ikamete ise maddi hasar meydana geldi.  

Çağrı Purma
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç