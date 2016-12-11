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Tüpten sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Samsun'da evinde mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti.


11 Aralık 2016 15:47

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Rasathane Mahallesi Orhan Gencebay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 2 çocuk annesi Gülizar Durukan'ı (89) telefonla arayan yakınları kendisine ulaşamayınca oğlu Kemal Akkaya'yı (70) arayarak annesine ulaşamadıklarını söylediler. Annesinin evine giden Kemal Akkaya zili çalmasına rağmen kapıyı açan olmayınca olayı polise haber verdi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaşlı kadının oğlu polisler eşliğinde çilingire kapıyı açtırınca evden gaz kokusu yayılmaya başlandığı fark edildi. Evin mutfağındaki tüpgazdan kaçak olduğu tespit edildi ve polis tüpgazın bağlantısını çıkardı. Daha sonra televizyon adasında yapılan kontrolde Gülizar Durukan'ın koltuğunda oturur halde bulundu. 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları kontrolde yaşlı kadının yaklaşık 3-4 gün önce vefat ettiğini belirttiler. Gülizar Durukan'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Muammer Ay
SAMSUN

Etiketler: Tüpten sızan gaz


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