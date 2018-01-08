Tur Assist, 2017 yılını değerlendirdi

Cam kırılması ve onarımında ise 1 yılda 13 bin camı yenileyen şirket, geçen yıl Temmuz ayında yaşanan dolu faciasında sadece 4 günde bin 700 konut ve iş yerinin kırılan camını tamir etti. Tüketicilerin, sigorta poliçesi yaptırmalarıyla birlikte otomatik olarak asistans hizmetlerinden de faydalanabilme hakkına kavuştuğunu dile getiren Asistans Şirketleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Tur Assist Genel Müdürü Cemal Fenercioğlu, herhangi bir konut veya iş yeri poliçesi yapıldığında, bu mekanlarda meydana gelebilecek çilingir, cam, tesisat gibi sorunlara karşı tüketicilerin kendilerini güvence altına alabileceklerini söyledi.

Türkiye asistans sektörünün en büyük temsilcilerinden Tur Assist, 2017 yılında 30 bin konutta meydana gelen tesisat problemini çözdüğünü açıkladı. Yol yardımdan çekiciye, konut onarımdan hava ambulansına, seyahat acentesinden tesisatçıya kadar farklı alanlarda toplam 6 bini aşkın hizmet birimi ile tüketicilerin yanında olan şirket, İstanbul’da geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yaşanan dolu faciasında ise konut ve iş yerlerinde kırılan bin 700’den fazla camı onardı. Her hizmette olduğu gibi tesisat problemlerinde ilk sırada İstanbul yer alırken İstanbul’u Ankara takip etti. Şirket bu kapsamda geçen yıl ise toplamda 32 bin tesisat problemini çözerken, 14 bin camı onardı.

Tazmin yerine onarım hizmeti

Yapılan açıklamada tüketiciler; sigorta poliçesi yaptırmalarıyla birlikte otomatik olarak asistans hizmetlerinden faydalanabilme hakkına kavuşuyor. Ancak, bu konuda farkındalığın yeterince gelişmediğini dile getiren Asistans Şirketleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Tur Assist Genel Müdürü Cemal Fenercioğlu, şirket olarak sigortalı iş yeri ve konutlarda meydana gelen hasarın sigorta şirketi tarafından tazmini yerine bunu bir hizmete dönüştürerek onarımını sağladıklarını söyledi.

Sovtaj hizmetlerine de başladı

Şirket, tesisata bağlı dahili su ve elektrik hasarları ile sel, yangın, deprem, fırtına gibi dış etkenler sebebiyle bina ve binaya bağlı sabit kıymetlerde meydana gelebilecek hasarları altı ay garantili olarak onardığını belirtirken, hizmet birimleri, 'Tur AssistAkademi' programlarında eğitim alarak, müşteriye en kaliteli şekilde hizmet sunduğunu kaydetti

Şirket, endüstriyel hasarlara ilişkin temizlik, onarım ve restorasyon hizmetlerinin yanı sıra sovtaj hizmetlerine de (sigortacılıkta hasara uğrayan kıymetlerin satılarak sigorta şirketinin giderlerinin azaltılması) bu yıl ortasından itibaren güçlü bir başlangıç yaptı.

