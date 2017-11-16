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Tur Assist ile Bosch Car Service ikinci el otomobil garantisinde işbirliğine gitti

Asistans sektörünün öncü firmalarından Tur Assist, sunduğu ikinci el otomobil garantisi ‘Warranty’ paketleri için Bosch Car Service ile işbirliği yaptığını duyurdu.

Tur Assist ile Bosch Car Service ikinci el otomobil garantisinde işbirliğine gitti

16 Kasım 2017 09:47

Geçmişi dünyada 1960, Türkiye’de ise 1996 yılına dayanan asistans sektörünün en büyük temsilcilerinden olan Tur Assist, araç sahibi müşterilerine sunduğu ikinci el otomobil garantisi paketleri kapsamında Bosch Car Service ile işbirliği anlaşması yaptığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre işbirliği kapsamında, Tur Assist’in garanti paketlerinin kampanyaya katılan Bosch Car Service noktalarından kolaylıkla temin edilebilmesi mümkün olacak. Warranty Pratik ve Warranty Plus paketleri sayesinde 7 yaş / 150 bin kilometreye kadar binek araç, 5 yaş / 200 bin kilometreye kadar hafif ticari araçlar elektrik ve mekanik arızalara karşı koruma altına alınabiliyor. Tur Assist'in sunduğu garanti paketleri kapsamındaki tüm işlemler ise Türkiye'de 57 farklı ilde, 170'in üzerinde servise sahip olan Bosch Car Service noktalarında gerçekleştiriliyor.

Açıklamaya göre Tur Assist'in sunduğu garanti hizmeti kapsamında silindir kapağı, supap, piston, segman gibi hayati önem taşıyan motor elemanlarının yanı sıra elektrik sistemi, diferansiyel sistemi ve şanzıman gibi mekanik parçalar garanti altına alınıyor. Garanti paketlerini satın alan kullanıcılar ayrıca ücretsiz ekspertiz hizmetinden de faydalanıyor.
 

 

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