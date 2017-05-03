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Tur minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde tur minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Tur minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

03 Mayıs 2017 19:01

Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Manavgat’tan Antalya istikametine giden Ahmet Diril idaresindeki 34 TH 0419 plakalı tur minibüsü, Serik’in Gedik kavşağında Ali Örtülü’nün kullandığı 25 RA 807 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan otomobil ve minibüs 3 metre yüksekten Şehit Ramazan Yeşil Parkı’nın otoparkına uçtu. Otomobil park halindeki 34 PM 6934 plakalı otomobilin üzerine düştükten sonra ters dönerken, minibüs yaklaşık 25 metre gittikten sonra durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü Ali Örtülü hayatını kaybederken, minibüs şoförü Ahmet Diril ile aynı araçtaki 2 rehber ve 1 turist hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Sedat Temel 

Etiketler: antalya, kaza


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