Diğer
Kategoriler

Tur otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 46 yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde tur otobüsünün park halindeki tıra çarptığı kazada, otobüs şoförü hayatını kaybederken, 2’si ağır 46 yolcu yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza bugün saat 04.30 sıralarında Isparta- Konya karayolunun Şarkikaraağaç ilçesi Göksöğüt mevkiinde meydana geldi.

Tur otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 46 yaralı

05 Mayıs 2018 17:06

İddiaya göre, Burdur'un Bucak ilçesinden Konya Mevlana gezisine gittikleri belirtilen yolcuları taşıyan Volkan Temel (35) yönetimindeki 07 AAP 189 plakalı tur otobüsünün, yol kenarında park halinde bulunan 42 CVC 49 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu 3’ü ağır 47 kişi yaralandı.


Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve kurtarma ekibi sevk edilirken, otobüste sıkışan sürücü Volkan Temel, Şarkikaraağaç Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden güçlükle çıkarılabildi.


Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla sevk edildikleri Şarkikaraağaç, Yalvaç, Gelendost, Eğirdir ve Isparta'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.


Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan otobüs şoförü Volkan Temel’in, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen karşın kurtarılamadığı öğrenildi.


Güvenlik güçleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken, yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç