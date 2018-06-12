Turabi diskalifiye mi edildi? Acun Ilıcalı'dan şok Turabi açıklaması

Turabi diskalifiye mi edildi? İşte Turabi ile ilgili detaylar...

Survivor'da bu akşam şok bir olay yaşandı. Acun Ilıcalı bu akşam ada konseyinde Turabi ile ilgili bir açıklama yaptı. Yarışmacılar dondu kaldı. Acun Ilıcalı, sakatlık geçiren Turabi için 'Artık oyun oynamayamazsın. Sakatlığın ciddi bir boyuta ulaştı. Oyun oynarsan sakatlığın kalıcı boyuta gelebilir. Doktorumuz oynayamaz dediği yerde senin orandaki hasar eğer zorlarsan çok ciddi bir duruma düşebilir' dedi.

Turabi ise 'Kabulum, nolur beni oyundan almayın' dedi.