Turabi maskesinin sırrını açıkladı! | Turabi Çamkıran kimdir?

Survivor 2018 All Star'da yarışan Turabi Çamkıran, ilginç maskesiyle dikkatleri çekiyor.

Turabi kırmızı maskesinin sırrını ve neden taktığını Acun Ilıcalı'ya açıkladı.

Maskenin kendisine uğur getirdiğini söyleyen Turabi Çamkıran, Acun Ilıcalı'ya maskenin sırrını şöyle açıkladı:

"Bana çok şans getirdi ve buralara kadar geldi. Bana uğur getireceğine inanıyorum. Survivor'a veda edene kadar bu şekilde devam edeceğim.'

TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?

Turabi Çamkıran, 1988 yılında Mersin, Erdemli’de doğdu. Çocukluğu Mersinde geçti. Lise öğrenimini de Mersin’de tamamladı. Lise yıllarında Break Dansa merak salan Turabi bu yeteneğini geliştirmek için Güzel sanatlar bölümüne kaydoldu. Mersin üniversitesi güzel sanatlar bölümünden mezun oldu.

Hiphop Street Dans haricinde Break Dans ve birçok farklı dansı yaptı. Zaman zaman isteyenlere özel Street dans eğitimi de verdi. Çocukluk yıllarında yaşadığı çevrenin etkisiyle dövüş sporlarına merak saldı..