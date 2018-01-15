Turabi'den şok açıklama: Survivor'a gitmiyorum!

Geçtiğimiz yıllarda Survivor'a katılan ve yaptıklarıyla fenomen hale gelen Turabi bu yıl Survivor kadrosunda yer alıyordu.

Kendi yaptığı paylaşımlarla da Survivor 2018 kadrosunda yer alacağını duyuran ve rakiplerini korkutan Turabi'den dün şoke eden bir paylaşım geldi.

SURVIVOR'A GELMİYORUM DEDİ!

Turabi instagram hikayesine yaptığı paylaşımda önce Survivor'a gelmeyeceğini duyurdu. Turabi'nin yaptığı bu paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu. Herkes neler olduğunu merakla beklerken Turabi'den bir paylaşım daha geldi.

Turabi, Instagram hikayesine "Evet üzülerek söylüyorum ki bu sene arkamdan çevrilecek hiçbir oyuna gelmiyorum" yazdı.

ŞAKA YAPMIŞ!

Daha sonra "Gitmiyorum diye sevinenler... Gülümseyin Turbolandınız" yazan Turabi birçok eleştiri aldı.

Kaynak: Milliyet