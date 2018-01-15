Diğer
Kategoriler

Turabi'den şok açıklama: Survivor'a gitmiyorum!

Turabi, Instagram hikayesinde yaptığı paylaşımda önce Survivor'a gelmeyeceğini duyurdu. Yarışmacı daha sonra şaka yaptığını söyleyince takipçilerinin tepkisini çekti.

Turabiden şok açıklama: Survivora gitmiyorum!

15 Ocak 2018 13:33

Geçtiğimiz yıllarda Survivor'a katılan ve yaptıklarıyla fenomen hale gelen Turabi bu yıl Survivor kadrosunda yer alıyordu.

Kendi yaptığı paylaşımlarla da Survivor 2018 kadrosunda yer alacağını duyuran ve rakiplerini korkutan Turabi'den dün şoke eden bir paylaşım geldi.

Survivor 2018 All Star Turabi Çamkıran Kimdir? Kaç Yaşında, Aslen Nereli ? Survivor 2018 All Star Turabi Çamkıran Kimdir? Kaç Yaşında, Aslen Nereli ?

SURVIVOR'A GELMİYORUM DEDİ!

Turabi instagram hikayesine yaptığı paylaşımda önce Survivor'a gelmeyeceğini duyurdu. Turabi'nin yaptığı bu paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu. Herkes neler olduğunu merakla beklerken Turabi'den bir paylaşım daha geldi.

Turabi, Instagram hikayesine "Evet üzülerek söylüyorum ki bu sene arkamdan çevrilecek hiçbir oyuna gelmiyorum" yazdı.

ŞAKA YAPMIŞ!

Daha sonra "Gitmiyorum diye sevinenler... Gülümseyin Turbolandınız" yazan Turabi birçok eleştiri aldı.  

Kaynak: Milliyet

Etiketler: Survivor, turabi

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç