Tural: 'Tertemiz bir dünya tüm kadınların hakkıdır'

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir açıklama yapan İhlas Pazarlama Pazarlama Müdürü Cüneyd Tural, kadınların yüzde 90’ının bir yardımcısı olmadan temizliğini yaptığını belirterek, “Tertemiz bir dünya tüm kadınların hakkıdır. Bu noktada onların en büyük yardımcısı Aura Cleanmax. Günlük olarak yaklaşık 3 saatini temizliğe ayıran kadınların temizlik süreleri bir saate kadar iniyor. Sulu sistemle derin temizlik yapan, tozların ortama tekrar salınmasına izin vermeyen, hijyen sağlayan Cleanmax ile evler daha uzun süre temiz kalıyor. Özellikle çalışan kadınların, çocuklu annelerin, evinde evcil hayvanı olanların vazgeçilmezi olan temizlik robotu aynı zamanda alerjik hastalıklara yol açan, astımı tetikleyen ev tozu akarlarının da üremesine fırsat vermiyor. Kadınların hayatını kolaylaştırmak, zamanlarının üretimlerine, kendilerine, hobilerine, sevdiklerine kalmasına yardımcı olmak bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Daha az deterjan, daha az kimyasal, daha az zaman kaybı ve tertemiz bir ev, tertemiz bir dünya. Tüm kadınlar bunu hak ediyor” şeklinde konuştu.

Aura Cleanmax temizlik robotuna büyük ödül

Tural, Dünya Kadınlar Günü öncesi aldıkları German Design Council tarafından verilen '2018 En İyi Tasarım Ödülü' ile gurur duyduklarını; bu ödülü, kendilerine evlerini açan, temizlik robotunu kullanan ve tavsiye eden tüm kadınlara hediye ettiklerini söyledi.

Cüneyd Tural, “Aura Cleanmax küresel alanda bu ödülü yedinci kez aldı. Türkiye’de evlerde tanıtım yöntemiyle satışı yapılan Cleanmax Temizlik Robotu tek cihazla A’dan Z’ye temizlik yapmak isteyenlerin vazgeçilmezi oldu. Özellikle çocuklu aileler, alerji ve astım hastalığı olanlardan gelen teşekkür mesajları bizim motivasyon kaynağımız” dedi.

