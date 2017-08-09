Diğer
Kategoriler

Turan, 'Bizim hizmet anlayışımızda siyasi parti ayrımının yeri yok'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan,"Bizlerin hizmet anlayışında hiç bir zaman siyasi parti ayrımı düşüncesinin yeri olmadı. Her zaman Çanakkale'miz için en iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

Turan, Bizim hizmet anlayışımızda siyasi parti ayrımının yeri yok

09 Ağustos 2017 13:46

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gelibolu AK Parti teşkilat üyesi Hikmet Çorbacı'nın annesinin cenaze törenine katıldıktan sonra çevre esnafı ziyaret ederek, Gelibolu Belediye Başkanı, Kavak Belediye Başkanı ve AK Parti Gelibolu İlçe Başkanı ile beraber bölge sorunları hakkında toplantı yaptı.
Esnaf ziyaretleri esnasında sorunları tek tek not alan Turan,"Esnaflarımız bizim için değerli. Elimizden geldiğince programlarımız kapsamında kendilerini ziyaret etmeye, bir bardak çaylarını içmeye gayret gösteriyor, sorunlarını dinliyoruz. İktidara geldiğimiz ilk günden itibaren esnaf dostlarımızın şartlarını daha da iyileştirmek için çalışıyoruz. Zaman zaman kredi kolaylığı, borçları erteleme ve vergi muafiyeti gibi düzenlemeler getiriyoruz. Onlar bizim önemli, kıymetli. Bu anlamda şartların iyileşmesini el birliği ile sağlamak adına elimizden geldiğince bir araya gelerek sorunları ortak akıl ile masaya yatıyor, çözüm yollarını arıyoruz" dedi.

Belde ve ilçe belediye başkanlarıyla da toplantı yapan Turan, "Bizlerin hizmet anlayışında hiçbir zaman siyasi parti ayrımı düşüncesi yer almadı. Kendimizi bu topraklara hizmet etmek adına borçlu bildik. Bugün de Gelibolu Belediye Başkanı, Kavakköy Belediye Başkanı ve AK Parti Gelibolu İlçe Başkanımız ile beraber bölge sorunlarını geniş bir toplantı ile ele aldık. Çokal barajı başta olmak üzere çeşitli sorunları masaya yatırdık. En kısa sürede çözüm yollarını hayata geçireceğiz. Bizler bu şehri seviyoruz" diye konuştu. 

Utku Yaşar Cüce


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 36°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!