Turan, 'Bizim hizmet anlayışımızda siyasi parti ayrımının yeri yok'

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gelibolu AK Parti teşkilat üyesi Hikmet Çorbacı'nın annesinin cenaze törenine katıldıktan sonra çevre esnafı ziyaret ederek, Gelibolu Belediye Başkanı, Kavak Belediye Başkanı ve AK Parti Gelibolu İlçe Başkanı ile beraber bölge sorunları hakkında toplantı yaptı.

Esnaf ziyaretleri esnasında sorunları tek tek not alan Turan,"Esnaflarımız bizim için değerli. Elimizden geldiğince programlarımız kapsamında kendilerini ziyaret etmeye, bir bardak çaylarını içmeye gayret gösteriyor, sorunlarını dinliyoruz. İktidara geldiğimiz ilk günden itibaren esnaf dostlarımızın şartlarını daha da iyileştirmek için çalışıyoruz. Zaman zaman kredi kolaylığı, borçları erteleme ve vergi muafiyeti gibi düzenlemeler getiriyoruz. Onlar bizim önemli, kıymetli. Bu anlamda şartların iyileşmesini el birliği ile sağlamak adına elimizden geldiğince bir araya gelerek sorunları ortak akıl ile masaya yatıyor, çözüm yollarını arıyoruz" dedi.



Belde ve ilçe belediye başkanlarıyla da toplantı yapan Turan, "Bizlerin hizmet anlayışında hiçbir zaman siyasi parti ayrımı düşüncesi yer almadı. Kendimizi bu topraklara hizmet etmek adına borçlu bildik. Bugün de Gelibolu Belediye Başkanı, Kavakköy Belediye Başkanı ve AK Parti Gelibolu İlçe Başkanımız ile beraber bölge sorunlarını geniş bir toplantı ile ele aldık. Çokal barajı başta olmak üzere çeşitli sorunları masaya yatırdık. En kısa sürede çözüm yollarını hayata geçireceğiz. Bizler bu şehri seviyoruz" diye konuştu.

Utku Yaşar Cüce