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Türbe 12 günde 7. kez soyuldu

Adıyaman’da bulunan El-Fakir Hacı Abuzer Baba türbesi 12 gün içerisinde 7. defa soyuldu. Her gün hırsız giren türbenin türbedarı artık türbenin de çalınmasından korkuyor.

Türbe 12 günde 7. kez soyuldu

02 Ağustos 2017 13:38

Adıyaman'da bulunan El-Fakir Hacı Abuzer Baba Türbesi, 12 gün içerisinde 7. kez soyuldu. Son iki gün içerisinde iki kez soyulan türbede, içeriye giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, halı ve çay gibi malzemeleri alarak kayıplara karıştı. Türbedar Sabahattin Fidancı, durumu fark ederek polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri türbe içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri şüpheli şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Her gün hırsızlık olaylarının yaşandığını belirten türbedar Sabahattin Fidancı, türbenin de çalınmasından korktuğunu söyledi. Fidancı, "Bu hırsızlardan artık bıktık usandık. Birileri bu duruma çare bulsun. Polisler geliyor inceliyor gidiyor tekrardan hırsızlıklar oluyor. Polislerin dediğine göre şahıslar tespit edilmiş ama daha yakalayamamışlar. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Korkuyoruz ki bu hırsızlar yarın ya da öbür gün türbeyi de yerinden söküp götürsünler. Bu durumdan oldukça mağdur olduk. Yeter artık birileri bu hırsızları durdursun, bıktık usandık” ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Cihan Kizir


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