Türel, Hindistanlı turizmcilerle bir araya geldi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Serik ilçesi Belek turizm bölgesinde Hindistan Seyahat Acenteleri Federasyonu’nun gala yemeğine katıldı. Başkan Türel, yemekte Hindistan’ın Türkiye için önemine değindi. “Hindistan bizim için Babür Şah’ın, Cihanşahın, Gandi’nin dost ve barışçı ülkesidir” diyen Başkan Türel, “Her Türk vatandaşı Hindistan’a sempati ile bakar. Hindistan ve Türkiye arasındaki dostane ilişkilerden de çok memnunuz. Son yıllarda Türkiye ve Antalya’da Hindistan’dan ziyaretçiler artmaktadır. Ülkelerimiz arasında kültürel ve ekonomik ilişkiler çok istediğimiz seviyede değil. Bizlerin ve sizlerin çabaları ile ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin artmasını bekliyoruz. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin artması bizlerin kendimizi daha iyi tanımasına da vesile olmaktadır” dedi.

Antalya İtalya ile yarışıyor

Hintli turizmcilere Antalya’ya gelen ziyaretçi sayısı hakkında da bilgi veren Başkan Türel, “1980 başlarında Antalya’ya gelen ziyaretçi sayısı 70-80 bindi. 2000 yılında 3.2 milyona çıktı. 2014’te ise 11 milyon oldu. Bu yıl yine 10 milyondan fazla ziyaretçimiz oldu. Antalya’da aynı otelde Rus- İranlı- İsrailli -Ortadoğulu turistler birlikte tatil yapıyor. Farklı ülkelerden gelen 10 binlerce Asyalı ve Avrupalı burayı ikinci evi olarak seçiyor.

Antalya’da 2 bin 500 civarında bir turistik tesis bulunuyor. Dünyada 5 yıldızlı otel sayısı itibari ile birinci ülke Çin, 2’nci ülke Türkiye, 3’üncü ülke ise İtalya’dır. Ülkemizdeki 600, 5 yıldızlı tesisin 400’üne sahip Antalya, turistik tesis kapasitesi ile İtalya ile yarışıyor. Antalya Türkiye turizminin geceleme kapasitesinin yüzde 64’ünü gerçekleştiriyor ve dünyada en fazla mavi plaj sayısına sahip olan bir şehirdir” şeklinde konuştu.