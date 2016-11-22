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Turgay Demirel: Üst sıralarda yer alacağımızı düşünüyorum

FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, Türkiye’nin 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın grup maçlarında üst sıralarda yer alacağını ve avantajlı olacağını düşündüğünü söyledi.

Turgay Demirel: Üst sıralarda yer alacağımızı düşünüyorum

22 Kasım 2016 20:16

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın (EuroBasket 2017) Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen kura çekimi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, “Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın yeniden Türkiye’de yapılacak olması büyük gurur veriyor. 4. defa burada kura çekimi gerçekleştirdik. Ülkemizin grup maçlarında üst sıralarda yer alacağını ve avantajlı olacağını düşünüyorum. İnşallah oyuncularımız da sağlık ve formda olurlar. İnşallah yeni teknik kadro ile beraber uyum içinde 2010 coşkusu yaşatırlar bize. Bütün maçlar, basketbolseverler tarafından salonlarda dolu izlenir inşallah. Türk basketolseverlerin bu şampiyonaya en üst desteği vereceğini düşünüyorum” dedi.

Abdi İpekçi’den oynanması gereken ancak Ülker Sports Arena’ya alınan final maçları hakkında gelen soruya ise Demirel, “TBF’nin başvurusu olmuş arkadaşlarımıza, yönetim kuruluna getirildi bazı eksiklik var hazırlanamıyor bu salona geçelim diye. Zaten bu salon tüm dünya tarafından bilinen bir salon. Bir sorun olmadan yönetim kurulu kabul etti” diye cevapladı.

Sırbistan ve Rusya'yı değerlendirdi
Türkiye’nin grubunu değerlendiren Demirel, “Sırbistan dünya basketbolunun en güçlü ülkelerinden bir tanesi. Bizden en önemli farkları, milli takımlarında yer alan oyuncuların çoğunluğu, bütün sezon boyunca kulüp takımlarında sorumluluk alarak çok uzun süreler oynuyorlar. Bizim oyuncularımız maalesef burada biraz zorlanıyor. Zaten Sırbistan oyuncularının çoğu NBA ve Avrupa’nın diğer takımlarında oynuyorlar. Böyle bir tecrübe farkı var. Rusya’da ise çok güçlü bir ülke ama milli takımını yıllardır güçlü bir şekilde bir araya getiremeyen bir ülke. Şimdi Krilenko’nun; o da bir NBA yıldızı, onun başkanlığı ile belki farklı bir boyutta ülkemize gelecek. Ümit ederim ki eski şampiyonadakiler gibi gelsinler” diye konuştu. 

Kaan Ülker


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