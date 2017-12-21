Diğer
Kategoriler

Turgay Kıran adaylıktan çekildi

Galatasaray Kulübü'nün ocak ayında yapacağı genel kurulda daha önce başkanlığa aday olduğunu açıklayan Turgay Kıran, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla çekildiği bildirdi.

Turgay Kıran adaylıktan çekildi

21 Aralık 2017 22:35

Turgay Kıran'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:
"1990 yılından bu yana çeşitli dönemlerde Galatasaray’da görev yapmış ve de görevlere talip olmuş biri olarak; özelikle son 15 senedir kulübümüz bünyesinde oluşturulan biat kültürüne ve menfaat birlikteliğine karşı mücadelemi sürdürmekteyim. Galatasaray’a değer veren birçok farklı arkadaşımla gerçekleştirdiğimiz bu mücadele, kulübümüzü sahiplenme peşinde olan birçok kişiyi de rahatsız ediyor. Galatasaray Spor Kulübü’ne zarar veren bu zihniyete karşı duruşumu göstermek adına kaybedeceğimi bildiğim dönemlerde dahi, yönetime talip olmuş ve mücadelemi sürdürmüştüm.

Çok üzücü ve şaşkınlık verici bir şekilde, kulübümüzün yönetimini kendi dışında kimseye vermek istemeyen ve engel olmak adına çeşitli yollara başvuran bu zihniyet; bu defa da sözde demokratik gözüken bir tavırla, kulübün yönetimine aday olabilecek değerli arkadaşlarımıza sadece 10 günlük bir zaman bırakarak genel kurulumuzu etkisiz hale getirmiştir. Galatasaray’a bugüne kadar hiçbir katkısı olmamış bu zihniyet, bu akıl almaz kararla bir darbe daha vurmuştur.

Galatasaray’ın geleceğini kendi menfaatleri uğruna karartmaya çalışan bu kişilerin unutmaması gerekir ki; ne ekerlerse onu biçeceklerdir.

Bugüne kadar Galatasaray için kendi geleceğimi düşünmeksizin; maddi, manevi hiçbir desteğimi esirgemedim. Galatasaray’ı bu zararlı zihniyetin elinden kurtarmak için hiç ara vermeden arkadaşlarımla çalışmalarımızı sürdürdük ve sürdürmeye de devam edeceğiz. Kulübümüzün son dönemde görev almış bazı başkanlarımızdan farklı olarak, 30 yıldır bu camianın bilfiil içerisinde yer alıyor ve mücadelemin de hiçbir zaman bitmeyeceğini sizlere bildirmek istiyorum. Sarı kırmızı renklere gönül veren herkesi de bu mücadeleye destek olmaya davet ediyor, ocak ayında gerçekleşecek genel kurulda; Galatasaray Spor Kulübü’nü daha iyi yerlere götürmek için bu yarışa girecek arkadaşlarıma da tüm desteğimle yanlarında olacağım sözünü veriyorum."
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç