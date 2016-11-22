Geçirdiği kalp krizi sonucu 40 gündür Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördüğü sırada dün hayatını kaybeden Turgut Dereli için cenaze töreni düzenlendi.

Kayabaşı merkez caminde İl müftüsü Halil Bektaş tarafından kılınan cenaze namazına Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Belediye başkanları, MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur, AK Parti teşkilat üyeleri, daire müdürleri ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Turgut Dereli’nin naaşı daha sonra 5000 Evler aile mezarlığına defnedildi.

Yasin Erdem