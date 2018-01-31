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Turgut Doğan Şahin: 'Hedefi olan bir takıma geldim'

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Turgut Doğan Şahin, hedefi olan bir takıma geldiğini söyledi.

Turgut Doğan Şahin: Hedefi olan bir takıma geldim

31 Ocak 2018 19:33

Transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-mavililer, Yeni Malatyaspor’da forma giyen 29 yaşındaki Turgut Doğan Şahin'i kadrosuna kattı. Şahin, Rize ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Mehmet Cengiz Tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan ÇAYKUR Rizespor Yönetim Kurulu üyesi Ali Haydar Er, "Böyle bir futbolcuyu renklerimize kattığımızdan dolayı çok mutluyuz. Çünkü hedefi olan bir takıma geldi. Rizespor takımı bu ligde misafir olan bir takımdır, yeri Süper Lig'dir. Turgut kardeşimizde bunu bildiği için bizi tercih etmiştir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Hedefi olan bir takıma geldiğini vurgulayan Turgut Doğan Şahin ise yaptığı açıklamada,''Kesinlikle yeri İkinci Lig olmayan bir takım olduğu biliyorum. Biz bir süreliğine bu ligdeyiz. 15 hafta daha var ama biz Süper Lig'e çıkmak istediğimizi oynanan futbolla belli ediyoruz. Bana burada değer verdiler. Bu da bana mutluluk verdi. Aile olarak Süper Lig'e çıkacağımızı düşünüyorum'' ifadesini kullandı.

Bayram Ali Sarı
 

 

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