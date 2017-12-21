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Turgut Özal Üniversitesi'nin eski Rektörü Şengün'e 8 yıl hapis cezası

Kapatılan Turgut Özal Üniversitesi'nin eski Rektörü Prof. Dr. Abdulkadir Şengün'e Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Turgut Özal Üniversitesinin eski Rektörü Şengüne 8 yıl hapis cezası

21 Aralık 2017 18:37

Şengün'ün FETÖ'ye üye olmak suçundan yargılandığı dava Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Savunma yapan Şengün, ByLock kullanmadığını, FETÖ'ye üye olmadığını savundu. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "özel dişçisi" olduğu iddialarını reddeden Şengün, bu iddianın asılsız olduğunu, ABD'ye gittiğini ancak Pensilvanya'ya hiç gitmediğini söyledi. Savcının esas hakkındaki mütalaasına ilişkin son sözleri sorulan Şengün, "FETÖ' ile hiçbir irtibatım yoktur. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" dedi.

Şengün'ün son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Şengün'e "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. 

Abdullah Sarica

Etiketler: rektör, Turgut Özal Üniversitesi

 

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