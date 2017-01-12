Manisa'nın Turgutlu ilçesi merkezli Bursa, Zonguldak, İzmir, Kahramanmaraş, Saruhanlı ve Kırkağaç’ta eş zamanlı yapılan operasyonlarda 'Ev abisi' olarak adlandırılan U.Ö., F.K., S.S., C.G., R.T. isimli öğrenciler, Turgutlu TEM ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ayrıca Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan polis memuru L.K. ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan yurt görevlisi R.K.B. isimli şahıslar da gözaltına alındı.

Yapılan operasyonlarda dijital materyallere el konulduğu ifade edildi.

İlker Uyar

