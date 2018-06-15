Diğer
Kategoriler

Turgutlu'da onlarca hektar alan küle döndü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik alanda çıkan orman yangını onlarca hektar alan küle döndü.

Turgutluda onlarca hektar alan küle döndü

15 Haziran 2018 21:03

Ergenekon Mahallesi’nde başladığı iddia edilen yangın kuru ağaçların etkisiyle hızla yayılmaya başladı. Alevler Dalbahçe ve Avşar Mahallesi ormanlık alanlarını etki altına aldı. Onlarca hektarlık makilik alan küle dönerken, alevlerden meyve bahçeleri ve hayvan çiftlikleri de etkilendi. Yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Orman yangın ekipleri müdahale etti. Arazözlerin ulaşamadığı bölgelerde yangın helikopterleri yangına havadan müdahale etti.

Yangın zorda olsa kontrol altına alınırken hasar tespit çalışmalarının yangından sonra başlatılacağı öğrenildi. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için soruşturma başlattı.
İlker Uyar
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç