Turhal'da ilk lavanta hasadı yapıldı

Turhal ilçesine bağlı Ayranpınar Köyünde düzenlenen programa Turhal Kaymakam Ahmet Süheyl Üçer, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Ümit Ok, İlçe Müdürü Muammer Gürçay ile çok sayıda çiftçi katıldı. Kaymakam Üçer, tıbbi ve aromatik bitkilerin hastalıkları önlemek ve iyileştirmek, sağlıklı kalmak amacıyla ilaç olarak kullanılan bitkiler olduğunu ifade ederek,"Turhal Kaymakamlığı olarak yürüttükleri “Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimini Geliştirme Projesi” kapsamında ilk lavanta hasadımızı Ayranpınar köyümüz örnek çiftçilerinden Cengiz Öz beylerin arazisinde yapıyoruz. 2018 bahar döneminde 20 bin kök lavanta fidanı dağıtma kararı aldık. Bu çalışmalarda düsturumuz çiftçiyi tarlasında, köylüyü bostanında, çobanı da yaylasında mutlu ve müreffeh kılmaktır" dedi.



Lavanta bitkisinden dekara bin 500 lira tarımsal gelir elde edilmekte olduğunu ifade eden Kaymakam Üçer,"Lavanta bitkisi tarlada 25-30 yıl kalmakta, çok az bir bakımla her yıl hasat yapılmaktadır. Buğday ve arpa gibi tarımsal ürünlere göre tarımsal getirisi çok yüksektir. İlçemizde tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi için gerekli yayım faaliyetlerimizin asıl amacı, ilçemizde ürün çeşitliliğini korumak, çiftçi için alternatif bir gelir kaynağı oluşturmak, ilçemize uyum sağlayan Tıbbi ve Aromatik bitkileri tespit etmek, envanterini çıkarmak, konu hakkında yatırımcıların dikkatini ilçemize çekmek, marjinal alanlarda bu bitkilerin ekim ve dikiminin yapılarak hem çiftçi için, hem ilçemiz için ekonomik getiri elde etmek, doğayı korumak, erozyonla mücadele etmek amaçlarımız arasındadır" diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından ilk lavanta hasadını Kaymakam Üçer yaptı.

Nurhan İçmez