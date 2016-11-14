Gönüllü Turizm Elçisi ve Tokat Fotoğraf Sanatçıları Derneği Üyesi (TOFSAD) Fatma Esin Tuna’nın sonbahar yapraklarının süpürülmemesi önerisini Tokat ve Turhal Belediyeleri olumlu olarak karşılamışlardı.



Hafta sonu TOFSAD üyelerini konuk eden Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, ilçede yaklaşık 5 gündür toplanmayan yaprakların şehre kattığı güzellikleri fotoğraf sanatçılarına eşlik ederek ölümsüzleştirdi. Başkan Bekler’in de fotoğrafladığı bir birinden güzel doğa manzaraları sosyal medyada ilgi gördü. Çekilen fotoğrafların 'Turhal'da Sonbahar' adlı fotoğraf sergisinde halkın beğenisine sunulacağı bildirildi. Aynı zamanda Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler’in fotoğraf sanatının gelişmesi ve Turhal'ın tanıtımına katkı sağlaması amacıyla Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onaylı Turhal’ı yansıtan bir fotoğraf yarışması düzenleyeceği kaydedildi.

Nurhan İçmez

