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Turist kafilesine şüpheli çanta engeli

Adana’da bulunan tarihi Taşköprü’yü gezmek için Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen turist kafilesi, şüpheli paket nedeniyle köprüye giremedi.

Turist kafilesine şüpheli çanta engeli

21 Ocak 2018 09:20
Turist kafilesine şüpheli çanta engeli - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde dünyanın en eski kullanıma açık köprüsü olan Taşköprü’de meydana geldi. İddiaya göre, köprünün ortasında bir kişi çantasını unuttu. Köprüden geçen vatandaşlar ise sahibi olmayan çantayı bomba sanıp polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp Taşköprü’yü yaya trafiğine kapattı ve bomba imha uzmanlarına haber verdi.

Bu sırada Türkiye’nin çeşitli illerinden Adana’yı gezmeye gelen turist kafilesi de şüpheli paket nedeniyle Taşköprü’ye giremedi. Sadece Taşköprü’nün girişinde fotoğraf çektiren kafile buradan da diğer turistik yerleri gezmek için ayrıldı. 

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı polis, özel kıyafetini giyip çantanın yanına gittiğinde içerisinde bez parçaları olduğunu belirledi. İncelemelerin ardından Taşköprü tekrar yaya trafiğine açıldı. 

Umutcan İşledici - Serkan Çetinkaya
 

Etiketler: şüpheli çanta

 

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