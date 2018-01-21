Turist kafilesine şüpheli çanta engeli

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde dünyanın en eski kullanıma açık köprüsü olan Taşköprü’de meydana geldi. İddiaya göre, köprünün ortasında bir kişi çantasını unuttu. Köprüden geçen vatandaşlar ise sahibi olmayan çantayı bomba sanıp polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp Taşköprü’yü yaya trafiğine kapattı ve bomba imha uzmanlarına haber verdi.

Bu sırada Türkiye’nin çeşitli illerinden Adana’yı gezmeye gelen turist kafilesi de şüpheli paket nedeniyle Taşköprü’ye giremedi. Sadece Taşköprü’nün girişinde fotoğraf çektiren kafile buradan da diğer turistik yerleri gezmek için ayrıldı.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı polis, özel kıyafetini giyip çantanın yanına gittiğinde içerisinde bez parçaları olduğunu belirledi. İncelemelerin ardından Taşköprü tekrar yaya trafiğine açıldı.

Umutcan İşledici - Serkan Çetinkaya

