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Turist süsü vererek kaçmaya çalıştılar

Kendilerine turist süsü vererek Yunanistan’ın Kos Adası'na kaçmak isteyen 15 Suriyeli kaçak göçmen, Sahil Güvenliğin yaptığı operasyon sonucu Ege Denizi'nde yakalandı.

Turist süsü vererek kaçmaya çalıştılar

17 Ağustos 2017 15:19
Turist süsü vererek kaçmaya çalıştılar - Tıkla İzle

Muğla’nın Bodrum ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan’ın Kos Adası'na geçmek isteyen 15 kaçak Suriyeli Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Geçtiğimiz hafta 13 Ağustos Pazar günü Bodrum açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri saat 17.30’da Karaada açıklarında devriye görevi yaptıkları sırada aldıkları bir ihbarı değerlendirerek bir sürat botuna operasyon düzenledi. Her şeyin normal göründüğü bot Sahil Güvenlik ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Bir süre kovalamaca yaşanan bot Karaada açıklarında durduruldu. Sürat botunda arama yapan ekipler balık istifi gibi dizilmiş 15 Suriye uyruklu kaçak göçmeni 12 metrelik botun kamarasında yakaladı. Mültecilerden bazılarının ise sürat botunun üzerinde kendilerine turist süsü verdiği öğrenildi. Sürat botunu kullanan 1 Türk vatandaşı ise insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla adli makamlara teslim edildi. 

Eren Ayhan 

Etiketler: göçmen, muğla


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