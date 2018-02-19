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Turist taşıyan minibüs park halindeyken alevlere teslim oldu

Bursa’da turistleri otele getiren bir minibüs, park halindeyken alev alev yandı. O anlar ise bir kişi tarafından saniye saniye kaydedildi.

Turist taşıyan minibüs park halindeyken alevlere teslim oldu

19 Şubat 2018 09:22

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Osmangazi ilçesine bağlı Çekirge Mahallesinde bulunan bir otelin önünde meydana geldi. Malezyalı turistleri şehirde gezdirip otele getiren Mustafa Ç.'ye ait 34 KC 5611 plakalı servis minibüsü park halinde bulunduğu noktada alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası araç tamamen kullanılamaz hale geldi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
Uludağ Yolu üzerinde yaşanan yangın sonrası polis ve itfaiye ekipleri yolu bir süre trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının tamamlanmasının ardından karayolu tekrar trafiğe açıldı. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışmalarını başlattı. 

 

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