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Turistin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Denizli’nin Pamukkale ilçesine gelen yabancı uyruklu kadının parmağında sıkışan yüzük itfaiye tarafından çıkarıldı.

Turistin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

15 Şubat 2018 17:47

Edinilen bilgiye göre, Denizli’nin Pamukkale ilçesine turistik gezi için gelen yabancı uyruklu bir kadının parmağındaki yüzük sıkıştı. Durum üzerine 112 acil servise haber verildi. Kadın ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kadının parmağındaki yüzük hastanede de çıkartılamayınca, ambulansla Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kayalık şubesine götürüldü. Yüzük, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu çıkarıldı.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  

Medeni Topaloğlu

Etiketler: Denizli, turist, yüzük

 

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