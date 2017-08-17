Turistler, KKTC’de üzüm hasadına katıldı

KKTC’nin İskele ilçesine bağlı Mehmetçik kasabası, üzüm hasatına katılan turistleri ağırladı. Turistler ülke kültürünü yakından tanımak amacıyla Mehmetçik’te üzüm ve üzüm ürünlerini tadıp, dalından üzüm kestiler. Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ve turistlerle birlikte üzüm hasadına katılarak, turistlere ülke kültürünün tanıtılmasının önemine değindi. Mehmetçik’te bir bağda dalından üzüm kesen turist kafilesi burada Mehmetçik Belediyesi tarafından ikram edilen üzüm ve üzüm ürünlerini de tadına baktılar. Sarıçizmeli, bunun özledikleri bir turizm modeli olduğunu kaydederek, ülkeye gelen turistlerin Kıbrıs Türk kültürünü tanımasının önemli olduğunu söyledi. Söz konusu turizm modelin bölgeye katma değer kattığını ifade eden Sarıçizmeli, bakanlığın bu yönde yürüttüğü çalışmaları takdir ettiklerini ve desteklediklerini sözlerine ekledi. Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da turistlerin 5 Yıldızlı otellerde konaklamasının yanı sıra tesisin dışına çıkarak da tatilini devam ettirmesi gerektiğini söyleyerek sağlık, spor ve kültür turizmi yanında alternatif turizm çeşitlerinin geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti. Bakanlık bünyesinde yaklaşık bir yıldır faaliyet veren hasat ekibinin koordineli bir şekilde başarıyla çalıştığını dile getiren Bakan Ataoğlu, başarılı çalışmaların neticesinde turistlerin otellerden çıkarak ülke genelini gezdiğinin ve esnafla iç içe olduğunu kaydetti. Avrupalı turistlerin düzenlenen turlarla aynı zamanda köy hayatı ve bölgenin doğal ve tarihi güzellikleriyle ilgilide bilgi sahibi olduklarını kaydeden Ataoğlu ülkede böyle etkinliklere ilgilin arttığını belirterek, bunda Kuzey Kıbrıs’ın doğal güzelliğiyle, köylerin bozulmamış doğal güzelliği ve bölgelilerin tura katılanlara gösterdiği yakın ilgi ve alakanın etkili olduğunu söyledi.

Emir Abdurrahman Bulut