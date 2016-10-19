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Turistlere icra şoku

Antalya'nın Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesinde 630 turistin tatil yaptığı 5 yıldızlı otelde icra şoku yaşandı. Otelde bulunan masa-sandalye ve diğer değerli eşyalar TIR'lara yüklenirken, turistler geceyi bölgede bulunan başka otellerde geçirdi.


19 Ekim 2016 09:17

Saat 15.00 sıralarında tesise güvenlik kuvvetleriyle birlikte gelen icra memuru ve alacaklılar, otel yetkilileriyle yaptıkları görüşmeden sonuç alamadıklarını belirterek gecenin ilerleyen saatlerinde icra işlemi başlattı. Otelin jeneratörü, sandalye ve masalar, değerli eşyalar TIR'lara yüklenerek yediemin deposuna kaldırılırken otelde bulunan ve aralarında çocukların da bulunduğu turistler, acenteler tarafından bölgede bulunan diğer tesislere götürüldü. Çoğunluğu Rus çeşitli ülkelerden gelen bazı turistlerin üzerlerinde pijamaların olduğu, özellikle çocukların ve bebeklerin otelden ayrılmak için beklerken uyudukları gözlendi.

Otelin 15 gün sonra tamamen kapanacağına dikkat çeken tesis yetkilileri, firmaya borçlarının söz konusu olmadığını belirterek "Yapılanlara anlam vermek mümkün değil. Otelimizin işletmeciliğini yapan firmanın kimseye borcu yoktur. Kötü geçen sezonun son dönemlerinde turizmin biraz olsun canlandığı bir süreçte yapılanlar sadece işletmemize değil Türk turizmine de büyük ölçüde zarar verecektir. Bu karar 15 gün sonra da uygulanabilirdi. Yasal yollardan hakkımızı arayacağız. Yaşananlardan dolayı yerli ve yabancı misafirlerimizden özür diliyoruz" dedi. 

Arif Kaplan

Etiketler: icra şoku


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