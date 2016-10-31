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Turizm geliri üçüncü çeyrekte yüzde 32,7 azaldı

Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 32,7 azaldı.


31 Ekim 2016 09:09

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı üçüncü çeyrek (Temmuz-Eylül) 'Turizm İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 32,7 azalarak 8 milyar 277 milyon 9 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 71,6’sı yabancı ziyaretçilerden, yüzde 28,4’ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 6 milyar 647 milyon 446 bin dolar’ını kişisel harcamalar, 1 milyar 629 milyon 564 bin dolar’ını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 686 dolar oldu. Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 622 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 901 dolar oldu.
Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2016 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 30,7 azalarak 12 milyon 63 bin 311 kişi oldu. Bunların yüzde 78,5’ini (9 milyon 466 bin 509 kişi) yabancılar, yüzde 21,5’ini (2 milyon 596 bin 802 kişi) ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15,8 azalarak 1 milyar 131 milyon 773 bin dolar oldu. Bunun 893 milyon 248 bin dolar’ını kişisel, 238 milyon 526 bin dolar’ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,1 azalarak 2 milyon 234 bin 774 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 506 dolar olarak gerçekleşti. 

Etiketler: Turizm geliri


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