Turizm geliri üçüncü çeyrekte yüzde 37,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı üçüncü çeyrek (Temmuz-Eylül) turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre; turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 37,6 artarak 11 milyar 391 milyon 668 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 77’si yabancı ziyaretçilerden, yüzde 23’ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 8 milyar 855 milyon 369 bin dolarını kişisel harcamalar, 2 milyar 536 milyon 299 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 634 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 900 dolar oldu.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2017 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 38,1 artarak 16 milyon 663 bin 265 kişi oldu. Bunların yüzde 82,6’sını 13 milyon 770 bin 308 kişi ile yabancılar, yüzde 17,4’ünü ise 2 milyon 892 bin 957 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 37,9 artarak 1 milyar 560 milyon 756 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 217 milyon 678 bin dolar’ını kişisel, 343 milyon 78 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,5 artarak 2 milyon 514 bin 317 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 621 dolar olarak gerçekleşti.

