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Turizm patronu yeniden yargılanacak

Metro Turizm’in patronu Galip Öztürk, Kuvvet Köseoğlu cinayeti davasında aldığı müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından, kararın FETÖ üyeleri tarafından verildiğini iddia ederek yeniden yargılanma başvurusunda bulundu.

Turizm patronu yeniden yargılanacak

11 Ekim 2016 18:27

İstanbul 20’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Öztürk hakkındaki infazın durdurularak yeniden yargılanmasına hükmetti.

Metro Turizm’in patronu iş adamı Galip Öztürk, 1996 yılında, İstanbul Beyoğlu’nda Kuvvet Köseoğlu adlı kişinin öldürülmesi olayında azmettirmek suçundan aldığı müebbet hapis cezasının onanmasının ardından yeniden yargılanmak için mahkemeye başvurdu.

İstanbul 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne avukatı aracılığıyla başvuru dilekçesi sunan Galip Öztürk, FETÖ/PDY terör örgütüne daha önce verdiği maddi desteği çekmesi üzerine, örgütün hedefinde olduğunu belirtti. Öztürk dilekçesinde, FETÖ/PDY’nin emniyet ve yargı içinde bulunan mensupları vasıtasıyla düzenlenen kurmaca delillerle mahkum edildiğini iddia etti.

Mahkeme yargılamanın yenilenmesine hükmetti

İstanbul 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi heyeti talebi reddederek, başvuruyu bir üst mahkeme olan İstanbul 20’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. İstanbul 20’inci Ağır Ceza Mahkemesi, hükümlü Galip Öztürk’ün itirazının kabul edilmesine ve kararın kaldırılarak yargılamanın yenilenmesine hükmetti.

Müebbet hapis cezası almıştı

Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk 1996’da Beyoğlu’nda Kuvvet Köseoğlu’nun öldürülmesi olayında azmettiricilik suçundan 2012 yılında İstanbul 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme Öztürk’ün cezasının infazı yapılırken suç tarihinde Rahşan Affı olarak bilinen 4616 sayılı Şartla Salıverilme ve Erteleme Yasası’ndan yararlanmasına karar vermişti. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, 2014 yılında Öztürk hakkındaki kararı onamıştı.

Etiketler: metro turizm


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