Turizm rekor hedefine A330-200’lü destek

'Yolcusunu En Çok Seven Havayolu' sloganıyla hizmetlerini sürdüren Atlasglobal, hizmet kalitesini artırmak ve Türkiye’nin turizmdeki rekor hedefine destek vermek için çalışmalarına devam ederek iki adet geniş gövdeli, çift motorlu uzun menzilli A330-200 modeli, tam depo yakıtla yaklaşık 13 bin 400 kilometre mesafeye kadar uçabilen, 330 ekonomi sınıfı koltuğa sahip Airbus A330-220’yi filosuna dahil etmiştir. Yolcu kapasitesine ek olarak 12 ton kargo da taşıyabilen uzun menzilli iki uçağın, yurt dışı destinasyonlara yönlendirilmesi suretiyle Türkiye’yi tercih eden turistlere konforlu bir yolculuk imkânının sunulması hedefleniyor.

“3.5 milyon turist ülkemize gelecek”

Türkiye’nin turizmdeki rekor hedefine destek vermek amacıyla katkılarını sürdürdüklerini belirten Atlasglobal Genel Müdürü Sermed Temizkan: “Atlasglobal Hava Yolları olarak bu yıl 2018 hedeflerimiz doğrultusunda filomuza 2 adet Airbus A330-200 tipi uçak ilavemiz oldu. Atlasglobal, artan talepler üzerine Mayıs ayının ortasından Ekim sonuna kadar Türkiye’nin turizm hedefleri doğrultusunda yaklaşık 3.5 milyon turisti ülkemize getirecek.

“Filomuza yeni uçaklar eklemeye devam ediyoruz”

Filoya eklenen yeni A330-200 tipi uçakların yanı sıra, görüşmelerini tamamladıkları başka uçakları da bünyelerine katacaklarını söyleyen Temizkan şöyle konuştu: ”2016 ve 2017 yılında turizm açısından pek parlak günler yaşamadık. 2018 yılı ülkemiz için yeni atılımların yapılacağı, ülkemize ciddi oranda yüksek kapasitede ekonomiye katkıların sağlanacağı bir yıl olacağını düşünüyorum. Atlasglobal olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkililerimizin bu konudaki duyarlılıkları doğrultusunda turizm hedeflerinin gerçekleşmesine katkıda bulunmaya devam ediyoruz.”

Yolcular Ekonomi Plus tercih ediyor

Bu sene yolcu kapasitelerinin çok fazla olduğuna dikkat çeken Temizkan, oranlara bakıldığında Ekonomi Plus yolcularının daha fazla uçuş yaptığını ifade etti. Temizkan, yaz dönemi olan Mayıs ortası ve Ekim sonu arasında yapacakları uçuşların büyük bir kısmını Ekonomi Plus olarak yapılacağını ve böylece ülke turizminde sayıyı daha da yukarı çıkaracaklarını ekledi.

2016 ve 2017 yıllarında yaşanan olumsuzluklar nedeniyle Rus turist sayısı istenildiği gibi olmamıştı diyen Temizkan, bu sene Rusya ile düzelen ilişkilerin turizmi de canlandıracağını ekleyerek şöyle konuştu:” Türkiye’deki kurlarla yabancı kurlar arasındaki farklar, Türkiye’deki satışların çok daha cazip hale gelmesi potansiyel olarak turizm gelirlerini ülkemiz için çok yüksek oranda arttıracak.”

Rötarsızlık rekoru kırdı

Türkiye’nin 2018 yılında 36 milyon yabancı turist getirme ve 34 milyar dolarlık turizm geliri elde etme hedefine katkı sağlamak amacıyla, yaz tarifesini yenileyen Atlasglobal, Nisan ayı tarifeli uçuşlarında zamanında kalkış oranını yüzde 87’ye çıkararak rötarsızlık rekoru kırdı.

Antalya’ya 15 milyon turist gelecek

Antalya Havalimanı’nda 2018 yılında ortalama 130’un üzerinde talep artışı olduğunu ifade eden Temizkan, bu sene gelecek olan turistlerle ilgili artış olacağına vurgu yaparak, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan tahminleri paylaştı. Mayıs ve Ekim ayı arasındaki dönemi kapsayan tahminlere göre, sadece Antalya’ya gelecek yabancı turist sayısının, 13 ve 15 milyon arasında olması bekleniyor.

Uçuşlar 36 binden 48 bine yükseldi

Temizkan, yaz dönemlerinde Antalya’da 36 bine yakın uçuş yapılırken bu sene uçuşların arttırılarak 50 bine yaklaştığını ifade etti. Sene başında yaptıkları tahmin raporundan, daha fazla taleple karşılaşan Atlasglobal, ek uçak ve ek seferlerle ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor.

BDT ülkelerine yapılan seferler artırıldı

2017 yaz sezonunda Antalya çıkışlı 15’e yakın Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkesi şehirlerine haftada yaklaşık 80 tarifeli sefer düzenleyen Atlasglobal, geçen yıl yakalanan yüksek yolcu memnuniyetinin ardından, bu yıl üç misli taleple karşılaştı. Bu nedenle Antalya ve Dalaman’a ağırlık verilmesine karar veren Atlasglobal, BDT şehirlerine yapılan haftalık sefer sayısını da artırdı.

Diğer taraftan, Atlasglobal turizm sezonunda Avrupa’da Air France, KLM ve Air Serbia ile ortak (codeshare) uçuş yapılan Paris, Amsterdam ve Belgrad hatlarının yanı sıra Dusseldorf ve Londra uçuşları ile Tahran, Bağdat, Erbil, Cidde, Medine, Beyrut, Telaviv, Erivan, Kuveyt, Mikonos, Kıbrıs gibi uçuş noktalarına yapılan tarifeli seferlere ara vermeden devam edecek. Yurtiçi hatlardaki İstanbul çıkışlı İzmir, Antalya, Bodrum ve Dalaman seferleri ise aralıksız sürecek.