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Turizm sektörü yükselişe geçti

2017 yabancı ziyaretçi sayısı ilk altı ayda ve Haziran ayında 2016’yı geride bıraktı.

Turizm sektörü yükselişe geçti

01 Ağustos 2017 11:42

Bu yıl bir önceki yıla göre, ilk altı ayda yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 14.05, Haziran ayında da yüzde 43.01 artış yaşandı. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Haziran ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 3 milyon 486 bin 940 kişiye ulaştı.

İlk altı ay baz alındığında da 2017 Ocak-Haziran döneminde yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.05 artış göstererek 12 milyon 249 bin 449 oldu.

En fazla ziyaretçi Rusya’dan

Ocak-Haziran döneminde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ilk üç şöyle:

Rusya 1 milyon 692 bin 103 kişiyle zirvede, 
Almanya 1 milyon 246 bin 744 kişiyle ikinci, 
Gürcistan 1 milyon 73 bin 271 kişiyle üçüncü.
Türkiye’ye gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği iller sıralamasında ise ilk üçe İstanbul, Antalya ve Edirne yerleşti.
İstanbul'u 4 milyon 389 bin 819 turist ziyaret ederken, Antalya’ya 3 milyon 273 bin 91, Edirne’ye de 1 milyon 191 bin 799 turist geldi. 
 


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