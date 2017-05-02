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Turizmci balık avlıyor

İznik Gölü'nde balık tutan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Akkuş, Bursa'da iki yıldır turizmin can çekiştiğini belirterek, "Artık balık avlayarak günlük ihtiyaçlarımızı balıktan çıkartır hale geldik. Kimileri sinek avlar, biz ise balık avlıyoruz. Ama biz artık balık avlayarak değil, turist getirerek burayı kullanmak istiyoruz" dedi.

Turizmci balık avlıyor

02 Mayıs 2017 10:00

Türkiye turizm açısından dünyanın en kaliteli ve ekonomik destinasyonlarından biriyken, zaman içinde yaşanan olumsuzluklarla bu gücünü kaybetti. Son iki yılı büyük sıkıntılarla geçiren Türk turizminin 2017 sezonunu da sıkıntılarla geçirmesi bekleniyor. Turizm geliri 2017 yılı birinci çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 17,1 azaldı.
Bursa'da turizmin 2 yıldır can çekiştiğini ifade eden TÜRSAB Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Akkuş, “Turizme bağlı tüm kurumlar sıkıntı içerisine girdi. Artık biz balık avlayarak günlük ihtiyaçlarımızı balıktan çıkartır hale geldik. Kimileri sinek avlar, biz ise balık avlıyoruz. Ama biz artık balık avlayarak değil, turist getirerek burayı kullanmak istiyoruz. Ama maalesef bunu elde edemiyoruz. Birlik olmadığı için elimizden hiçbir şey gelmiyor” dedi.
Turizmin canlılık, medeniyet, kültür ve sevgi demek olduğunu belirten Akkuş, “Biz turizmi seviyoruz. Özellikle hükümetimizin ve mahalli idarelerin bize destek olmasını istiyoruz. Turizm için acil kriz masası oluşturularak hükumet, kamu ve STK'larla bir araya gelmelidir. Birlik beraberlik içerisinde çözüm bularak Türkiye’yi turizme kazandıralım. Yani yurt dışından getirdiğimiz 1 dolar ekonomimize katma değer sağlayacaktır. Şu anda tüm acentelerimiz istedikleri başarıyı elde edemiyorlar. Birlik beraberliğimiz yok. Biz bölgemizi pazarlamalıyız. İznik inanç turizmi merkezidir. Gölünden tarihi yapılarına kadar birçok turisti bizler burada ağırlayabiliriz. Ama tanıtım olmadığı için hareket olmuyor. Biz herhangi bir iş yapamadığımızdan dolayı bugün İznik Gölü’nde balık avladık” diye konuştu.
 

Abdullah Çibir
 


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