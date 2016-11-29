Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 1 Aralık'ta Alanya'yı ziyaret edeceğini açıkladı. Lavrov'un Alanya'yı ziyaret edeceği Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından da açıklanmıştı. Zaharova'nın açıklamasıyla, Rus Dışişleri de Lavrov'un Alanya'ya gerçekleştireceği ziyareti resmen doğrulamış oldu. Turizmciler, Lavrov’un Alanya’ya gelişi ile ilişkilerin çok daha iyiye gideceğini ve 2017 sezonunda Rus turistlerin özledikleri Alanya’ya akın edeceklerini söylediler.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, “24 Kasım 2015 tarihinde Rus uçağın sınır ihlali gerçekleştirmesinden dolayı Türk Hava Kuvvetleri tarafından düşürülmesi olayının ardından Türkiye’ye Rus turistinin gelmesi tamamen kesilmişti. Ancak 2016 Ağustos ayında alınan bir karar ile yapılan görüşmeler neticesinde Rus misafirlerimizin Türkiye’ye tekrar gelmesi noktasında önü açıldı. Akabinde ciddi bir taleple karşılaştık. 2016 sezonu boyunca bir önceki sezon Antalya’ya gelen Rus turist sayısının yüzde 10’nu bölgemizde ağırlayabildik” dedi.

Alanya ismi ön planda olacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Alanya’ya gelişinin çok önemli olduğunu vurgulayan Sili, “Ancak turizm temasları sadece geliş ve gidişlerle alakalı bir konu değil. Lavrov’un Alanya’ya gelişi de mutlaka son derece olumlu bir katkı sağlayacaktır, diye düşünüyorum. Özellikle de Lavrov’un buraya gelmesi burada ağırlanması Alanya isminin, Alanya ürününün Rusya’da ses getirmesi anlamında, son derece önemli bir gelişmedir. Rusya

pazarında özellikle Rus misafirlerimizin, bu noktada Lavrov’un gelişi tanıtım ve imaj anlamında son derece önemlidir” diye konuştu.

‘Lavrov’un Alanya ziyareti ile şüpheler ortadan kalkacak’

Güvenlik anlamında Rus misafirlerimizin kafalarında oluşan soru işaretinin Lavrov’un gelişiyle tamamen kalkacağını da ifade eden Sili, “Rus misafirlerimizin güvenlik açısında şüpheleri ve endişeleri varsa dahi Lavrov’un gelişi, burada ağırlanması ve dönüşüyle birlikte bunlarında tamamı ortadan kalkacak. Lavrov’un gelişinin imaj ve algı anlamında da büyük katkısı olacak. Bu konuda emeği geçen başta Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere, herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

‘2017 sezonu için çok önemli’

Uçak krizinden sonra Rusya ile sıkıntılı bir döneme girildiğini söyleyen Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Cimrin de, “Özellikle güvenlik endişe ile Avrupa da sorun yaşadığımız bir dönemde Rus misafirlerinin eksikliği fazlasıyla hissettik. Güvenlik endişesi yavaş yavaş ortadan kayboluyor ama bir anda geçecek gibi değil. Fakat Rusya ile kısa sürede tekrar yaraların sarılmış olması ve iyi ilişkileri oluşturmuş olmamız 2017 turizm sezonu için çok çok önemli” dedi.

‘Çavuşoğlu’ndan örnek bir hareket’

Rus halkının, kendi liderlerinin ve siyasetçilerinin diğer ülkelere bakış acılarından etkilendiklerini ifade eden Cimrin, “Rusya Lideri Vladimir Putin'in Türkiye’ye bakışı, bu konu hakkında verdiği demeçler ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un bakış acısı Rus halkının da tatil eğilimlerini ve beklentilerini etkileyebiliyor.

Sergey Lavrov’un Alanya’ya gelecek olması ve misafir edecek olmamız, şimdiden Rus pazarında yer almaya başladı. Bu ziyaret Alanya’nın hedef olarak öne çıkması için çok önemli. Bilindiği üzere büyük tur operatörleri Alanya-Gazipaşa

Havalimanı ile ciddi olarak ilgileniyorlar. Buraya uçuşlar planlıyorlar. Lavrov’un Alanya’ya gelişi ile ilçemizi ön plana çıkarmamız diğer operatörlerinde dikkatini çekecektir.

Alanya için çok büyük kazanım. Aynı zamanda Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun Türk turizmine ve Alanya’ya verdiği önemi göstermesi acısından örnek bir harekettir” dedi.

‘3,5 milyon Rus turisti zorlayabiliriz’

2017 sezonunda Türkiye gelecek Rus turist sayısının rakamsal olarak en az 3 milyon olarak hesaplandığını da söyleyen Cimrin,” Şuanda Antalya ve Alanya bölgesinde Rus operasyonu devam ediyor. Yaşanan sıkıntılardan dolayı çok geç başlandı. Havalarında iyi gitmesiyle

beraber operatörler Rus operasyonunu devam ediyorlar. Özellikle Antalya bölgesinde yoğunlaşmış vaziyette şuanda bile Rus misafirlerimiz geliyor. Gelecek sezon için konuşacak olursak, Rus misafirlerimiz Türkiyesiz bir tatili beğenmediler. Fiyat ve kalite bakımından Akdeniz çağında bizden daha kaliteli ve iyi bir ürün yok. Biz bunu böyle dile getiriyoruz. Avrupa da kabul ediyor. Rus misafirlerimiz içinde çok ulaşabilir noktadayız.

Buradaki her şey dahil sistemi ve benzeri faktörleri diğer ülkelerde bulamadıklarını da gördüler. Seneye inşallah 3 milyon Rus misafir sayısı altına düşmeyiz ve 3.5 milyonunda üzerini zorlayabiliriz. Şuanda ekonomi tam olarak düzelmedi ama daha bir stabil gidiyor. Rusya’da bununda pozitif ektileri yaşanacak. Avrupa dan kaybımızı istihdam satın alma, iş gücü ve esnafımızın da rahat edebilmesi için, Rus pazarındaki açığı önemli ölçüde inşallah kapatacağız” dedi.

‘Biz kardeşiz, ayrılamaz bir ülkeyiz’

Alanya Rus Dili Konuşanlar İşbirliği ve Dayanışma Derneği (ARDİD) Başkanı Anjelika Anzhela ise 2016 turizm sezonunun Türkiye ve Rusya’nın acısından çok kötü bir dönem geçirdiğini söyledi. Anzhela,” Uçak krizinden dolayı bu sezon çok kötü geçti. Fakat önemli olan ise bugün nerede olduğumuz. Biz her fırsatta 2 ülke arasında kardeş ve dost olduğumuzu belli ettik. Bu karşılıklı konuşmalarda ve anlaşmalar da belli oldu. Türkiye ve Rusya kesinlikle kardeşiz ve ayrılamaz bir ülkeleriz” dedi.

“Yaşasın Alanya, Lavrov geliyor”

Dışişleri Bakanı Lavrov’un Alanya’ya gelişinin çok önemli olduğuna değinen Anzhela, “Lavrov’un Alanya’ya gelmesi Türkiye için çok güzel bir adım oldu. Geçtiğimiz dönemlerde oluşan güvensizlik, artık ortadan kalkacak ve bundan sonraki dönemlerde daha iyiye gideceğiz. Nasıl eskiden kardeşçe ve dostça yaşıyorsak yine eskisi gibi olacağımıza işaret ediyor. Tabiî ki ikili ilişkilerin düzelmezsindeki en büyük katkı Dışişleri

Bakamız Mevlüt Çavuşoğlu ve ülke liderlerimizin çalışması sonucunda oldu. Lavrov’un buraya gelmesi, Ruslar için çok güven verici olacak. Çünkü Alanya’da binlerce Rus vatandaşı yaşıyor ve ev, konut sahibi oluyorlar. Bizler kötü olamayız. Onun için Lavrov’un gelişi 2017 sezonunda da olsun ilerleyen sezonlarda da olsun, bizim için çok güzel bir gelişme olacak. Lavrov’nun Alanya’ya gelişine benim gözlemlediğim kadarıyla sosyal medya üzerinde Rusya’da ve burada yaşayan Rus vatandaşlar çok seviniyorlar. ‘Yaşasın Alanya, Lavrov geliyor, bizim insanımız geliyor’ şeklinde bir birlerine tebrik mesajları iletiyorlar ve bu olaya çok seviniyorlar” diye konuştu.

‘2017 turizm sezonundan ümitliyiz’

Alanya’da 2007 yılından beri yabancı konut satışı ile uğraşan ve yüzde 90 oranda Rus müşterilerine hitap eden Altop Real Estate Genel Müdürü Harun Altop da, “Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Alanya’ya gelişi olumlu yönde ses getirecektir” dedi. Altop şöyle konuştu: "Rusya halkı gündemi yakından takip ediyor. Gerek sosyal üzerinde gerekse basın yayın organlarından, Lavrov’un Alanya’ya gelişi olumlu yönde ses getirecektir diye tahmin ediyorum. Bu tarz ikili görüşmelerde iki ülkedeki vatandaşlar arasında olumlu rol oynayacaktır. Bu sezon oldukça kötü geçti. Sadece emlak sektörünü değil, turizm sektörünü de genel anlamda kriz vurdu. Rusya ile aramız yaşanan sıkıntılardan dolayı charter seferleri iptal edildi. Buraya gelen Ruslar devamında emlak yatırımı yapmak istemediler. Bunlarla ilgili gelişmeler yaşamıştık. Şuanda bu olumsuz durumlar yavaş yavaş çözülüyor.

Lavrov’unda buraya gelmesi olumlu hareketlerden biri, umarım daha iyiye gidecektir. 2017 sezonu ile ilgili ümitliyiz. Temennimiz geçtiğimiz sezondan daha iyi bir sezon geçireceğiz. Rusya’daki panterlerimizde bu konuyla alakalı oldukça güzel gelişmeler paylaşıyorlar bizlerde daha iyiye gideceğimize inanıyoruz.”

Rıza Yanık



