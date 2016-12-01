İmza töreninde konuşan Ali Ağaoğlu; “Yatırımcı Abduljawad Holding ve Dusit Internatinal Türkiye'nin güçlü ekonomisine ve istikrarına güvendiklerini gösterdiler. Bugün yaklaşık 250 milyon dolar değerinde bir yabancı yatırımı konuşuyoruz. Bu girişimin maddi değeri kadar sembolik değeri de var dedi.

Avrupa’nın en büyük karma yaşam projelerinden biri olan Maslak 1453, dünya devlerini İstanbul’da buluşturuyor. Yaşamın başladığı Maslak 1453’te B3 ve C15 kulelerini alan Abduljawad Holding, 4 kıtada 29 turizm tesisi işleten Dusit International ile B3 blok için anlaştı.

Maslak 1453’te gerçekleşen imza törenine katılan Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu; “ Tayvan merkezli küresel bir marka olan Dusit International ile Suudi sermayesinin güçlü temsilcisi Abduljawad Holding dünyaya örnek olacak cesur bir kararla Türkiye'ye yatırım yapıyor. Türkiye'nin güçlü ekonomisine ve istikrarına güvendiklerini gösterdiler. Bugün yaklaşık 250 milyon dolar değerinde bir yabancı yatırımı konuşuyoruz. Bu girişimin maddi değeri kadar sembolik değeri de var” dedi.

Ali Ağaoğlu sözlerine şöyle devam etti; “Türkiye’ye, Maslak 1453'e yeni global markalar getirme hazırlığı içinde olan yabancı yatırımcılarımız olduğunu biliyorum. Türkiye'ye ve Ağaoğlu'na güvendiklerini söyleyen, bizimle yatırım fırsatlarını görüşen güçlü yabancı sermaye grupları var. Dusit Grubu 4 kıtada 29 operasyonu yönetiyor. Avrupa'ya giriş kararını verdiler ve bunun için Türkiye'yi ve Maslak 1453 projesini seçtiler. Bizim için bir gurur kaynağı oldu.”

Batılı yatırım bankaları Türkiye’ye yatırım yapılmaması konusunda baskı yapıyor

Ali Ağaoğlu; Kredi derecelendirme kuruluşlarının masa başında ve politik kaygılarla değerlendirme yaptığını görüyoruz. İstedikleri kadar Türkiye için yatırım yapılamaz diye görüş bildirsinler. Uluslararası yatırım bankaları müşterilerine yolladıkları maksatlı raporlarında, istedikleri kadar "Türkiye riskli bir ülkedir" desinler. Onlara da, varsa Türkiye'den çıkmayı düşünen markalara da en iyi cevap bu masada atılacak imzalardır.

Türkiye ekonomisi günlük düşünenlerin değil, stratejik karar alanların kazançlı çıkacağı bir ekonomidir. Daha önce de söylediğim gibi Türkiye ekonomisi 15 Temmuz sabahından itibaren zincirlerinden kurtuldu. Türkiye'de ve yurtdışında, her fırsatta yabancı yatırımcılarla görüşmeler yapıyoruz. Türkiye ekonomisine ve istikrarına güvenenlerin sayısı sanıldığından çok daha fazla. Türk yatırımcılara da sesleniyorum. Bugünün Türkiye'sinde cesaretle yatırım kararı almak, 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine karşı F16'lara ve tanklara karşı durmak kadar değerlidir dedi.

Maslak 1453 global markalar için bir çekim merkezi oldu

Maslak 1453’ün 100 bini aşan nüfusuyla global markalar için şimdiden çekim merkezi olduğunu belirten Ağaoğlu, “Suudi yatırımcı Abduljawad Holding geçen yıl da bir başka global business rezidans markası Ascott ile yine burada, sizlerin huzurunda anlaşma imzaladı. Yabancı yatırımcıların ve dünyaca ünlü markaların Maslak 1453'ü seçmesi tesadüf değil. Maslak 1453'te Eylül ayından bu yana yaşam başladı. 4800 konutun yarısından fazlası daire sahiplerine teslim edildi. Mayıs ayına kadar teslimleri tamamlıyoruz. 2000 dairenin sakinleri yerleşti. Yine mayıs ayına kadar Türkiye'nin en modern ve ileri teknoloji ile donatılmış üniversite kampüsü hizmete girecek. 2017'nin yaz ayları bitmeden 120 bin nüfusa ulaşacağız. Yerli ve yabancı markalar şimdiden Maslak 1453'te yer kapmak için sıraya girdi. Maslak 1453'ü Emlak Konut'un hasılat paylaşımı modeliyle inşa ettik. Emlak Konut'un kasasına söz verdiğimizin 3 katı kaynak aktardık. Bu projeyi her fırsatta baltalamak isteyenlerle mücadele ede ede bugünlere geldik. Biz kazandık, devlet kazandı, yatırımcımız kazandı, Türkiye kazandı” dedi.

“Avrupa'da yatırım kararı alan Dusit'in İstanbul'u ve Maslak 1453'ü seçmesi bir Türk vatandaşı olarak bana gurur veriyor” diyen Ağaoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Böylece Türkiye, Maslak 1453 üzerinden Tayvan ve uzak doğu sermayesinin radarına girmiş oldu. Buna vesile olan Dusit Thai Maslak'ın çok başarılı olacağına, Grubun en kazançlı operasyonlarından biri haline geleceğine ve yakında Türkiye'de yeni yatırımlara imza atacaklarına olan inancım tamdır.Her iki gruba da başarılar diliyorum. Bol kazançları olsun. Türkiye ekonomisine güvenmekle ne kadar isabetli bir adım attıklarını görecekler. Bu örnek kararları için tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun”.

Türkiye’ye güvendiğimiz için buradayız

İmza töreninde konuşan Dusit International Grup CEO'su Suphajee Suthumpun; Abduljawad Holding ile yapmış olduğumuz ortaklık neticesinde Dusit Thani markasını Türkiye’ye ilk kez getirmekten dolayı memnunuz. Dusit Interntional olarak Türkiye’ye güvendiğimiz için buradayız. Bu ortaklık zincirimizin küresel anlamda genişlemesine katkıda bulunacak ve Dusit markasını Avrupa, Ortadoğu ve ötesine taşıyacak. Türkiye’nin en prestijli projelerinden Maslak 1453’te hayata geçecek Dusit Thani Maslak İstanbul 2018 yılında hizmete girecek. Dusit International Grup CEO'su Suphajee Suthumpun misafirlerimize eşsiz ve zarif konukseverlik sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz "diye de ekledi.

Abduljawad Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ehsan Abduljawad ;"Maslak 1453 projesi İstanbul'da en çok konuşulan projelerden biri ve kendi başına eşsiz bir turizm merkezi olacak. Dusit'in dünyadaki önemli pazarlardaki otel, tatil köyleri ve hizmet sunduğu konutların deneyimi ile Dusit Thani Residences Maslak İstanbul, dünyanın dört bir yanından gelecek olan ziyaretçiler için zarif bir misafirperverlik ışığı olacak.2018 yılında hizmete girecek olan proje için daha sonra uzatma opsiyonlu olmak üzere 14 yıllık bir kontratımız var "dedi.

Yeniköy projesine başlamak istiyoruz ama bürokratik engeller nedeniyle ağır gidiyor

Abduljawad sözlerine şöyle devam etti: “Ağaoğlu Grubu ile Yeniköy’de başka bir yatırımımız daha var. Bunu da burada sizinle paylaşmak istiyorum. Tescil işlemlerinin tamamlanması ile birlikte 2017’nin ilk çeyreğinde başlamayı hedefliyoruz. Yaklaşık iki buçuk yıldır tescil işlemleri ile uğraşıyoruz. Bu projeye başlamayı çok istiyoruz ama bürokratik engeller nedeniyle tescil işlemleri ağır gidiyor. Boğaz kenarında bulunan proje de villalar ve ufak bir otel olacak. İstanbul’un elit projelerinden biri olacak”.

Konuyla ilgili olarak Ali Ağaoğlu; Yeniköy projemizi biliyorsunuz biz orada Abduljawad Holding ile ortağı. Bürokratik engeller yüzünden projeye başlama sürecimiz uzadı. Bunun sebeplerini hepimiz biliyoruz tekrar konuşmaya gerek yok artık çok şükür temizlendi. 2017’nin ilk çeyreğinde kısmet olursa başlayacağız. Proje de İstanbul’a değer katacak bir proje olacak diye konuştu.