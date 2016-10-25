Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan ATSO Başkanı Davut Çetin, oda faaliyetleri hakkında bilgi vererek, böyle bir günde ekonomi konuşmanın güç olduğunu aktardı. Yıl sonuna yaklaştıklarını ve bir hasar tespit raporu hazırlamaları gerektiğini vurgulayan Çetin, "Asıl tabloyu yıl sonunda göreceğiz, ama şu aşamada da bazı değerlendirmeler yapıyoruz. Yine de duygusal davranıp, üyemizi ihmal etme, sorunları konuşmama hakkımız yok. Yılın sonuna yaklaşıyoruz. Yavaş yavaş bir hasar tespiti yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki ay bunu anketlerle yapacağız. Hükümetten Antalya için taleplerimiz var ve bunları birlikte dile getirmemiz önemlidir" diye konuştu.

"Geçen yıla oranla 5 milyonluk kayıp"

"Turizmde bu yılı 6 milyonun üzerinde yabancı turistle bitireceğiz" diyen Başkan Çetin, "Geçen yıla göre 5 milyona yakın kaybımız olacak. Oteller dışında ticarette, sanayide, hizmet sektöründe yüzde 50 ciro kaybı yaşayan sektörlerimiz ve işletmelerimiz oldu. Antalya ve Türkiye ekonomisi arasında gelişme farkına baktığımızda turizmdeki kayıp Antalya’da daha fazla" dedi.

"26 yıl sonra vergi gelirinde düşüş"

Antalya’nın esnaf sayısı, çiftçi sayısındaki azalmanın Türkiye geneline benzediğini dile getiren Başkan Çetin, "Kayıtlı çalışan sayısının Antalya’da yüzde 10 azalması durumumuzu yansıtıyor. Antalya’da 9 ayda geçen yıl 19 milyar 600 milyon lira çek ödenmiş. Bu yıl ise 17 milyar liralık çek ödenmiş. Türkiye ile aynı düzeyde gitseydik, 21 milyar lira olacaktı. Yani gerçekte ödenen çek hacminde yüzde 20’ye yakın bir düşüş ortaya çıkmıştır. Vergi tahsilatında da maalesef çok kötü bir dönem yaşıyoruz. Yakın tarihimizde, en azından son 26 yılda ilk kez vergi gelirinde düşüş yaşıyoruz. Ne 1999 krizinde, ne de 2001 krizinde, vergi tahsilatı düşüşü görüldü" ifadelerine yer verdi.

"Ekim ayında sebze meyve ihracat değerinde yüzde 29 düşüş"

Tarım ihracatında da Antalya’nın daha fazla etkilendiğine değinen Çetin, "Çünkü tarımda ihracat en çok domates ve salatalıkta azaldı. Beyaz Rusya’ya, Ukrayna’ya, Gürcistan’a, Azerbaycan’a ihracat çok arttı, ama bu artış domates gibi ürünleri kurtarmadı. Antalya’nın ekim ayı mevye-sebze ihracatı değerinde yüzde 29 düşüş görüyoruz. Aralık ayına kadar Rusya pazarının tam açılması için daha fazla çaba harcamamız gerekiyor. Turist sayısı yüzde 45 düştü, Antalya ekonomisi ise yüzde 20 civarında küçüldü. Bu oran bir ortalamadır, sektöre ve işletmeye göre değişir. Bu tablo ekonomide bir yara aldığımızı, ama ayakta olduğumuzu göstermektedir. Antalya ekonomisi komada mı, yara mı aldı, yara ne durumda, bunları en iyi bilen, en iyi değerlendirecek olan bu Meclistir, sizlersiniz" dedi.

Hükümetin uçak desteği ve turizm sektörüne dönük önlemlerinin Antalya’ya belirli bir katkı yaptığını kaydeden Çetin, "Bayram tatillerinin uzatılması turizme biraz katkı sağlamıştır. Geçen ay kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinde yapılandırma imkanı getirildi, bu da birçok insanın sorunuydu ve yararlı olmuştur. Ancak, asıl vergi-kredi-SGK sıkıntımız şimdi başlıyor. Tam 8 aydır her mecliste vergi, prim ve kredi borçlarında erteleme istedim. Bu arada şimdi Ankara Sanayi Odası da ticari kredilerde yapılandırma talep ediyor. Ankara’da konut satışı, vergi tahsilatı Türkiye’nin çok üzerinde artıyor. Ankara da yakınıyorsa biz ne yapacağız? Mali imkanımız olsa biz üyelerimize faizsiz kredi imkanı sağlarız. Ama 30 bin üyeye 50 şer bin TL kredinin faiz yükü 150 milyon liranın üzerinde, bizim 7-8 yıllık bütçemiz demek. Bizim için imkansız, ama devlet için çerez parası. Bir vergi affında 100 milyar liradan vazgeçildi. Bunun yüzde 1’i bile Antalya’da reel sektörü rahatlatır. 15 Temmuz nedeniyle bu konular 2. planda kaldı, ama artık yeniden ele alınmalıdır. Tabii ki, artık önümüzdeki yıla daha ümitle bakıyoruz. Rus turist sayısı önümüzdeki süreçte yılbaşına kadar 600 bini aşacak gibi görünüyor. Bu da gelecek yıla ilişkin ümit verici bir durum" diye konuştu.

Hükümetten ihracat noktasında destekler beklediklerini dile getiren Çetin, "Tarım ürünleri konusunda da hem hükümetten daha fazla çaba bekliyoruz. Şu anda nar gibi önemli ürünler maliyet kurtarmadığı için toplanmıyor. İhracat desteklerinin 3 kata çıkarılacağı açıklandı, ancak acilen uygulama bekliyoruz. Ayrıca belki belediyemiz ve biz de elimizi taşın altına koyarak bir şeyler yapabiliriz. Örneğin Ankara belediyesi meydanlarda taze nar ve portakal suyu satıyor. Acabaİstanbul Belediyesi ile anlaşsak ve İstanbul’da bir taze meyve ve meyve suyu kampanyası yapsak, sektöre destek olamaz mı diye burada sektörden arkadaşlara ve başkanımıza sormak istiyorum" dedi.

"Kent estetiği konusunda mutlaka birşeyler yapmalıyız"

Antalya’da kendini güvende hissetme oranının yüzde 82 olduğunu dile getiren Çetin, "Biz, Antalya vizyonunun dört temel üzerinde ilerlemesi gerektiği savunuyoruz, birincisi kent estetiği, ikincisi kültür-sanat, üçüncüsü çevre, dördüncüsü de markalaşmayla yüksek katma değer. Geçen gün Sayın İnan Kıraç’ın düşüncelerini bir gazetemizde okuduk, Antalya önerilerine katılıyorum. Kültür ve sanat konusunda siz de önemli adımlar attınız. Bunun dışında belki bir sanatçılar köyü, sanatçılar sokağı gibi projeler düşünülebilir. Kent estetiği konusunda mutlaka birşeyler yapmalıyız. Belelediyeler binaların renklerine, dış görünüşlerine, tabelalara müdahale etmelidir" diye konuştu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ATSO’yu bir okul gibi gördüğünü dile getirerek, öğe saatlerinde planladıkları ziyaret öncesinde sabah üzücü bir olay yaşadıklarını aktardı.

Ekonomide olumsuzları verirken olumlu yönleri de görmek gerektiğini vurgulayan Türel, "Halen Antalya’ya günde 25-30 bin turist bir günde geliyor. Rusya ile yaşanan krizin ardından dünyada da turizm konjektöründe bir düşüş yaşandı. Bizde de olabilirdi de ve oldu. Birde Rusya krizi tuzu biberi oldu. Son 6 aya baktığımızda turizmdeki rakamlar yüzde 65 geri giderken, ay ay düşmeye başladı. En son aydaki düşüş yüzde 23. Geçen seneki sayıları neredeyse yakalamak durumundayız" dedi.

"Temsil görevindekilerin karamsar olma hakkı yoktur"

Antalya’da yaşamanın bir şans olduğunu vurgulayan Türel, "O nedenle Antalya’yı gözümüz gibi korumalıyız. Dünyadaki gerilemeden dolayı bir sıkıntı olduysa Antalya bunu önümüzdeki yıl telafi eder. Menderes Türel, başkanların temsil görevindekilerin karamsar olmak hakkı değildir. Çalışma zorunluluğumuz vardır. Zor bir seneydi. Bu sene bizim başımız gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi" diye konuştu.

"Antalya’da araba ve beyaz eşya satışı yüksek"

"Bu senenin başında Antalya’da panik havası vardı" diyen Türel, " Antalya’da herhangi bir otel kapanmadı. Türkiye geçmişte yılda iki, üç kriz yaşardı. Antalya’da araba satışlarında yüzde 9 artış var. 25 bin araba satın alınmış Antalya’da. 43 bin ev Antalya’da alınmış satılmış. Antalya ekonomisi halen Türkiye’de ya 4 veya 5. sırada. Antalya’da otomobil sahipliği Türkiye’de en yüksek il. Kişi başına araç sahipliği noktasında Antalya’da 203 kişiye bir otomobil düşüyor. Ayrıca Antalya’da beyaz eşya buzdolabı ve televizyon satışlarında geçen seneden önde gidiyor" ifadelerini kaydetti.

"O turist bu dükkana girecek"

EXPO 2016 Antalya’nın kent için bir kazanç olduğunu vurgulayan Türel, "EXPO’nun işletme modellerinin değerlendirilmesi yapılıyor. Kentin ekonomisine katkı sağlamıştır. 6 milyon turistin geldiği Antalya’da, EXPO’yu ise 4 milyon kişi ziyaret etmiştir. Antalya ile ilgili bir vizyonumuz misyonumuz var, o da Antalya’yı dünyadaki rakiplerinin önüne geçirmektir. Kıskananlar çatlasın onlar da olacaktır. Boğaçayı projesi bizim çılgın projemizdir. Konyaaltı Sahili’nin ilk etabı tamamlanarak halkımıza hizmet verecek. Tünektepe projesi tamamlandı, seyir terasları yapılıyor. Şehrin doğusunda kruvaziyer limanı ile günü birlik turistler gelecek. ’O turist bu dükkana girecek’ sözümü gerçekleşmiş olacak" diye konuştu.

"Cumhuriyet Meydanı yüzde 20 genişliyor"

Balbey Projesi ile Balbey’in Antalya’nın yeni Kaleiçi olacağını vurgulayan Türel, "Cumhuriyet Meydanı’nı genişletme ve Tophane projesi var. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ablaştık. Meydanı yüzde 20 büyütüyoruz. Kaleiçi Yat Limanı tur teknelerinin yanında daha çok gelir düzeyi yüksek turistlerin geleceği liman olacak. Eski stadyumun orası da kent müzesi oluyor.Türkiye’de stadyum alanına AVM yapmayan tek belediye başkanıyım. Ali Çetinkaya Caddesi başta olmak üzere ticaret zenginliğini arttıracak çalışmalar yapıyoruz" dedi.

"Antalya kazanacaksa biz kaybetmeye hazırız"

Türel şöyle devam etti: "Bizim derdimiz Antalya, Antalya kazanacaksa biz kaybetmeye hazırız dedik. Antalya’nın kazanması siyasetten kişisellikten de öncedir. Biz bunu isterken birileri de Menderes Türel, bundan siyaset yapacak diyor. Siyasi mücadele hedefi daha iyi olma gayreti ile yapılmalıdır. Muhalefet yapıcı da olmalıdır. ATSO Başkanı olmadan önce ilk adaylığımda seçimi kaybettim. Ama iki yıl seçilen başkanı destekledim. Sonraki dönemde başkanlığa seçildim. Muhalefetin de iktidarın doğru yaptığına doğru demesini hayal ediyorum" ifadelerine yer verildi.

"En fazla halk oylaması yapan belediye başkanıyım"

Türkiye’de en fazla halk oylaması yapan belediye başkanı olduğunun altını çizen Türel, "Seçim döneminde büyük projelerin hepsini halka soracağımı söyledim. Bu yoklamaları aynı seçim gibi yaptık. Raylı sistemden seçim kaybettiğim dönemden şimdi yüzde 98.42 raylı sistem yapılsın dönemine geldik. Demokratik katılımcı yönetim anlayışı budur. Önce bu projelerin meclislerinden geçmesi gerekir, ayrıca bu projeleri sivil toplum kuruluşları ile görüşüyoruz. Boğaçayı Projesi’nde İnşat Mühendisleri Odası’nın uyarısını dikkate aldık, Konyaaltı Sahili ile ilgili Mimarlar Odası ile proje yaptık. Mezbahayı kasaplar odasına verdik. Üst geçitlerdeki asansörlerin bakımı için Makine Odası ile protokol imzaladık. Büyük projelerimizi gölgelemeye çalışıyorlar. En önemli projelerimizi halka soruyoruz. Halkla beraber yönetmek budur. Örneklerini görmek isteyen varsa Antalya’ya baksın. Görmek istemeyen de başka yere baksın" ifadelerini kullandı. Toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası(ATB) Ali Çandır, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, çeşitli oda başkanları ve meclis üyeleri katıldı.