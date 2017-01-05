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Turizmde gövde gösterisi

İngiltere'de yayınlanan Dünyaca ünlü Independent gazetesi yazarlarından Simon Calder'in bütün insanlığa "Türkiye'ye Gidin" çağrısı yanıtsız kalmadı. Dünyanın dört bir yanıdan aşçılar, Kuşadası’nda bir araya gelme kararı aldı. 300 aşçı, Anadolu Mutfağı’nın en güzel lezzetini ortaya koymak için kıyasıya yarışacak.

Turizmde gövde gösterisi

05 Ocak 2017 10:16

Türkiye’de turizmin ilk başladığı yer Kuşadası, Rusya kriziyle başlayan ve terör saldırılarıyla etkilenen sektörde yine “umut” olacak. Efes Kongre Merkezi’nde 22-25 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenecek Ege Bölgesi Ağırlama Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı (Aegean Hosttech), sektörün nabzını tutacak.

Cumhurbaşkanı istedi aşcılar yaptı
Fuar kapsamında düzenlenecek Ege Aşçılar Zirvesi’nde dünyanın dört bir yanından aşçılar bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl gündeme getirdiği “Geleneksel Türk Mutfağı Yarışması” önerisine sahip çıkan Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) bu yıl yarışmanın ana konseptini Anadolu Mutfağı olarak belirledi.

“Bu vatan bizimdir hiç bir yere gitmiyoruz"
Fuar danışma kurulu dün bir araya gelerek son değerlendirmeleri yaptı. TAFED Başkan Vekili Rahmi Yılmaz Türkiye’nin terör lanetiyle boğuştuğunu belirterek “Terör örgütleri şunu çok iyi bilmeli. Bu vatan bizim ve biz hiç bir yere gitmiyoruz. Bu sene turizm sezonu başlamadan bir ilki başaracağız. Anadolu mutfaklarını işleyeceğiz. Çünkü Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada birbirine kenetlenme zamanı. Mutfağı ile kültürü ile bayrağı ve her şeyi ile tam birliktelik zamanı. Bu yüzden hem federasyon hem derneğimiz hem de milli takımlarımız olarak fuardaki yarışmada Anadolu mutfaklarını işleme kararı aldık. Anadolu'muzu tekrar şahlandıracağız” dedi.

Türkiye'ye inanıyorlar
Türkiye Aşçılar Milli Takım Direktörü Emrah Köksal Sezgin de düzenlenecek yarışmaya Güney Kore’den Tunus’a, Hırvatistan’dan İngiltere’ye, Yunanistan’dan Romanya’ya kadar bir çok ülkeden yarışmacının da katılacağını söyledi. Sezgin, “Bu insanlar Türkiye’ye inanan, onun güzelliğini tüm kalplerinde hisseden insanlar. Bizlerle birlikte olarak tüm dünyaya çok açık bir mesaj verecekler. O mesaj da ‘Türkiye’nin yanındayız’ olacak” dedi.
Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Birliği Derneği, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED), Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği (KUPAD), Otel Satınalma Müdürleri ve Eğitimi Derneği, Kuşadası Kaymakamlığı ve Kuşadası Belediyesi işbirliğinde GL Platform Fuarcılık tarafından düzenlenecek Aegean Hosttech aynı zamanda Türkiye’nin her yerinden konaklama ve ağırlama sektöründen 200 katılımcı firmaya da ev sahipliği yapacak.

İylik kazanacak
GL Platform Fuearcılık Genel Müdürü Gül Ceylan bu fuarı düzenlemelerinin en büyük nedeninin “İyiliğin kazanacağına” inanmaları olduğunu söyledi. Ceylan, “Dünya kötü bir dönemden geçiyor, terör her yerde. Kötülük gün yüzüne çıktı. Türkiye üzerine oynanan çok oyun var. Şimdi, birlik ve beraberliğin en önemli olduğu zaman. Daha çok çalışma zamanı. Bu ülke bizim ve biz kenetlenip işimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu yüzden fuarın buna vesile olacağına, iyilikleri getireceğine inanıyoruz. Dünyada gastronomi turizmi şu an her şeyin önünde gidiyor. Biz de bu alanda dünyanın en iyi aşçılarını davet ettik. Hiçbiri de Türkiye’de terör var gelmeyiz demedi aksine sabırsızlıkla yarışmayı beklediklerini söyledi” dedi.

300 aşcı ter dökecek
Ege Şefler Şampiyona'sında 300 aşçı en güzel Anadolu lezzeti için ter dökeceğini söyleyen Ceylan, “Ama bunlarla da sınırlı olmayacak. Fuara sabah giren akşam çıkacak. Çünkü dans yarışmaları, konserler ve birbirinden güzel etkinlikler arasında ziyaretçiler seçim yapmakta zorlanacak” diye konuştu. Fuarda ayrıca sektördeki başarı hikayeleriyle de en iyi örnekler sunulacak. Alanında uzman isimler, hizmet sektöründe dikkat edilmesi gerekenleri anlatacak.
 

Zafer Hacısalihoğlu
 

Etiketler: İngiltere


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