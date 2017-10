Turizmde iletişim ve halka ilişkilerin önemi konuşuldu

Düzce Üniversitesi Öğr. Gör. Ali Said Kabakçı koordinesinde, öğrenciler Talha Sağır ve Orhan Doğan’ın girişimi ile “Turizmde İletişim ve Halkla İlişkiler Dersi” kapsamında düzenlenen seminerde; İşletmeci Ahmet Öztürk ve Emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Davut Arslan öğrencilerle bir araya geldi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Seyda Faikoğlu, davetli konuşmacıları Düzce Üniversitesi’nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başladı. Öğrencilerin girişimci ve yenilikçi çalışmalarını her zaman desteklediklerini ve öğrencilerin bireysel özelliklerini önemsediklerini ifade eden Faikoğlu, Talha Sağır ve Orhan Doğan’ın çok ciddi bir girişimcilik örneği göstererek bu seminerin hazırlanması sürecini, Öğr. Gör. Ali Said Kabakçı ile beraber gerçekleştirdiklerini belirtti. Öğrencilerini girişimci davranışları için tebrik eden Yrd. Doç. Dr. Seyda Faikoğlu, öğrencilerin iletişim, sosyal beceri ve özgüven geliştirici faaliyetlerini desteklediği ve onlara bu fırsatı sunduğu için Öğr. Gör. Ali Said Kabakçı’ya da teşekkür etti.

Turizm sektöründeki dış paydaşları ve bu sektörde faaliyet gösteren herkesi önemsediklerini ifade eden Faikoğlu, Düzce Üniversitesi’nin ve Yüksekokullarının “Toplum İçin Bilim” sloganı ile hareket ettiğini söyleyerek sektör temsilcilerini Düzce Üniversitesi’nde görmekten dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Programın davetli konuşmacısı İşletmeci Ahmet Öztürk, sektördeki tecrübelerinden bahsederek iş başvurularında özgüven, fiziki durum, kıyafet ve diksiyonun önemine değindi. Yabancı dilin sektör için önemli olduğuna dikkat çeken Öztürk, iş hayatındaki kazanımlarını yabancı dil bilgisine ve bununla ilgili hitabetine borçlu olduğunu sözlerine ekledi. Sektördeki personel ilişkilerinden de söz eden Öztürk, motivasyon açısından her ay berber çalıştığı çalışma arkadaşlarına yönelik sosyal faaliyetler ve etkinlikler düzenlediğini vurguladı. İş hayatında başarılı olmanın yollarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Ahmet Öztürk, “Kendinize muhakkak hedef koyun ve sosyalleşin.” diyerek sunumunu noktaladı.

Programın bir diğer davetli konuşmacısı Emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Davut Arslan ise turizmin askeriyedeki yeri ve kalifiyeli elaman eksikliği ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Öğrenci hayatının zorluklarına empatiyle yaklaştığını ifade eden Arslan, öğrencilere hitaben “Okuduğunuz yeri sevin ve hayata pozitif bakın.” tavsiyesinde bulundu. Turizmin her yerde ve her şekilde olabileceğini söyleyen Davut Arslan, turizmde iletişimin önemli olduğunu belirterek, öğrencilerin kendilerini yetiştirmeleri, hep daha fazlası için çabalamaları ve sadece diplomaya bağlı kalmamaları konusunda yol gösterici açıklamalarda bulundu.

Soru-cevap bölümünün ardından bir konuşma gerçekleştiren Öğr. Gör. Ali Said Kabakçı, programa katılımlarından dolayı davetli konuşmacılara teşekkür ederek sektörden gelen kişilerle iletişimin önemine vurgu yaptı. Asıl olanın iletişim kanallarını çeşitlendirmek olduğunu belirten Kabakçı, bu iletişim sayesinde akademyada devam eden bilimsel araştırmalarla sektörün ihtiyaçlarının karşılanabileceğini sözlerine ekledi. Öğrencilerin girişimci ve yenilikçi özelliklerinin bu gibi etkinliklerle ortaya çıkmasından dolayı da oldukça memnun ve gururlu olduğunu ifade eden Öğr. Gör. Ali Said Kabakçı, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve davetli konuşmacılara teşekkür etti.

Talha Sağır’ın teşekkür konuşmasıyla devam eden program, Yrd. Doç. Dr. Seyda Faikoğlu ve Öğr. Gör. Ali Said Kabakçı tarafından davetli konuşmacılara teşekkür belgeleri ve hediye takdiminin ardından sona erdi.

Ali Yıldız