Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Turizmde “Parana ve Ülkene Sahip Çık” kampanyası

Turizmde “Parana ve Ülkene Sahip Çık” kampanyası

İSTANBUL(İHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülük yaptığı Türk Lirası’na dönüş kampanyasına bir destekte de alternatif turizmin öncülerinden Şah İnn Paradise’dan geldi.

Turizmde “Parana ve Ülkene Sahip Çık” kampanyası

09 Aralık 2016 08:39

Türk lirasını korumaya yönelik “Parana ve Ülkene Sahip Çık” kampanyasına bir destekte alternatif turizmin öncülerinde Şah İnn Paradise’dan geldi. Dolar olarak yaptıkları satışları ve rezervasyonları bu kampanyayla birlikte Türk Lirası ile gerçekleştirmeye karar verdiklerine değinen Şah inn Paradise Genel Müdürü Yusuf Yücel, “Milli değerlere sahip çıkan kuruluşumuz Şah inn Paradise olarak aldığımız kararla milli birlik beraberliğin ve istikrarın sürmesi için dolar olarak yaptığımız satışları ve rezervasyonları bu kampanyayla birlikte Türk Lirası ile gerçekleştirmeye karar verdik. Türk ekonomisinin geçirdiği bu süreçte kuruluş ve sektör olarak bu önemli kararı sonuna kadar destekliyor, Türk Lirası’nın öneminin anlaşıldığını düşünüyoruz. ”dedi.

 “Kongre ve toplantılara özel salonlar…”
Şah Inn Paradise konumu ve kusursuz hizmeti ile bir tatil köyü olduğuna dikkat çeken Yücel, “Kalabalık gruplara, şirket, kurum ve kuruluşlara özel toplantı, kongre ve sempozyum salonlarıyla da hizmet veriyor. Kurumların beklentilerine uygun salonları ve kurum kültürüne uygun servisiyle misafirlerini ağırlıyoruz. Antalya’nın Kumluca bölgesinde bulunan Şah Inn Paradise Tatil Köyü, 10 bin metrekarelik sadece bayanların kullanımına ayrılmış özel alanı, 400 metre genişliğinde özel sahili ve 9 adet havuzu ile toplam 167 bin metrekare alan üzerine kurulmuştur.Şehir merkezine 90 km, havalimanına 105 km ve Kumluca Merkez'e 12 km mesafede bulunan Şah Inn Paradise tatil köyünde misafirler su sporları ve gün boyu süren aktiviteler ile keyifli vakit geçirip, günlük kültür turları ile Demre, Myra, Limyra, Arykanda, Andriake, Olympos, Phaselis, Kekova, Simena, Üçağız, Patara, Kalkan, Kaleköy, Kaş, Xanthos, Saklıkent gibi tarihi yerleri ziyaret edebiliyorlar.Şah Inn Paradise’ın bir diğer önemli özelliği de tatil köyünün mutfağı. Executive Chef Veli Arayıcı Türk ve dünya mutfağından eşsiz lezzetleri misafirlerin beğenisine sunuyor olmamızdır” şeklinde konuştu.
 

Etiketler: Parana ve Ülkene Sahip Çık, Şah Inn Paradise


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç