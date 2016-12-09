Türk lirasını korumaya yönelik “Parana ve Ülkene Sahip Çık” kampanyasına bir destekte alternatif turizmin öncülerinde Şah İnn Paradise’dan geldi. Dolar olarak yaptıkları satışları ve rezervasyonları bu kampanyayla birlikte Türk Lirası ile gerçekleştirmeye karar verdiklerine değinen Şah inn Paradise Genel Müdürü Yusuf Yücel, “Milli değerlere sahip çıkan kuruluşumuz Şah inn Paradise olarak aldığımız kararla milli birlik beraberliğin ve istikrarın sürmesi için dolar olarak yaptığımız satışları ve rezervasyonları bu kampanyayla birlikte Türk Lirası ile gerçekleştirmeye karar verdik. Türk ekonomisinin geçirdiği bu süreçte kuruluş ve sektör olarak bu önemli kararı sonuna kadar destekliyor, Türk Lirası’nın öneminin anlaşıldığını düşünüyoruz. ”dedi.

“Kongre ve toplantılara özel salonlar…”

Şah Inn Paradise konumu ve kusursuz hizmeti ile bir tatil köyü olduğuna dikkat çeken Yücel, “Kalabalık gruplara, şirket, kurum ve kuruluşlara özel toplantı, kongre ve sempozyum salonlarıyla da hizmet veriyor. Kurumların beklentilerine uygun salonları ve kurum kültürüne uygun servisiyle misafirlerini ağırlıyoruz. Antalya’nın Kumluca bölgesinde bulunan Şah Inn Paradise Tatil Köyü, 10 bin metrekarelik sadece bayanların kullanımına ayrılmış özel alanı, 400 metre genişliğinde özel sahili ve 9 adet havuzu ile toplam 167 bin metrekare alan üzerine kurulmuştur.Şehir merkezine 90 km, havalimanına 105 km ve Kumluca Merkez'e 12 km mesafede bulunan Şah Inn Paradise tatil köyünde misafirler su sporları ve gün boyu süren aktiviteler ile keyifli vakit geçirip, günlük kültür turları ile Demre, Myra, Limyra, Arykanda, Andriake, Olympos, Phaselis, Kekova, Simena, Üçağız, Patara, Kalkan, Kaleköy, Kaş, Xanthos, Saklıkent gibi tarihi yerleri ziyaret edebiliyorlar.Şah Inn Paradise’ın bir diğer önemli özelliği de tatil köyünün mutfağı. Executive Chef Veli Arayıcı Türk ve dünya mutfağından eşsiz lezzetleri misafirlerin beğenisine sunuyor olmamızdır” şeklinde konuştu.

