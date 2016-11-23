Şubat ayında üçüncüsü düzenlenecek 'World Tourism Forum Global Meeting' dünyanın çeşitli ülkelerinden sonra çok sayıda sektör yöneticisini, yatırımcısını ve siyasi otoriteyi İstanbul’da bir araya getiriyor. Küresel ölçekte düzenlenen bu dev zirveye, dünya turizmine yön veren şirketlerin yöneticileri, sektör yatırımcıları, kamu kuruluşları, akademisyenler, teknoloji uzmanları, siyasi otoriteler, sivil toplum kuruluşları, ülkemizin ve dünyanın turizm otoritelerinin de aralarında olduğu 150’ ye yakın uluslararası konuşmacı katılacak.

Dünya turizm vizyonu Türkiye’de belirlenecek

Dünya turizm vizyonunu ülke profesyonelleri ile paylaşmak, Türkiye’nin turizm potansiyelini arttırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak, Türk turizmindeki gelişen ivmenin uluslararası boyutta tanıtılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen zirve, 'Dünya Turizm Davos'u olarak gündeme damgasını vuracak.

Turizm ile ilgili herşey 'World Tourism Forum Global Meeting'de

3 gün süreyle devam edecek zirvede online turizm, siyasetin turizm sektörüne etkisi, sektördeki yeni trendler, uluslararası spor organizasyonların turizme katkısı, kongre, sağlık, alışveriş turizmi gibi başlıklar ele alınacak.

Zirvede yeni nesil bir yaklaşım 'Tourism CEO Club'

Global Meeting 2017’ye katılan şirketlerin üst düzey yöneticileri de Tourism CEO Club kapsamında birbirleriyle tanışıp fikir alışverişi yapma fırsatı bulacak. İş dünyasında yeni işbirliklerinin sağlanması açısından son derece önemli bir etkinlik olan Tourism CEO Club, zirveye yeni nesil bir bakış açısı katacak.

Turizme yön veren 20 ülkeden, 20 Turizm Bakanı, 2020 hedeflerini belirleyecek

World Tourism Forum Global Meeting, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 20 turizm bakanını 'Tourism20' toplantısında bir araya getirecek. World Tourism Forum Başkanı Bulut Bağcı, 2014 yılından bu yana düzenlenen zirvenin dünya turizmine yön veren liderleri tek bir platformda birleştiren bir organizasyon olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "Forum yılda bir global ve çok sayıda bölgesel toplantı yapan dünya çapında bir forumdur. Bugüne kadar İstanbul’da iki, Antalya’da bir olmak üzere toplam 3 başarılı toplantıya imza atmıştır. Global turizm otoriteleri tarafından kabul gören ve dünyanın dört bir yanından gelen sektör liderlerinin turizm stratejilerini masaya yatıracağı bir platform oluşturmaya karar verdik ve World Tourism Forum’u hayata geçirdik. World Tourism Forum olarak felsefemiz, turizm liderleri arasında köprü kurmak. Var olduğu ilk günden bu yana, kültürler ve milletleri bir araya getiren ve insanları tanıştıran turizmin küresel barış üzerindeki etkisi yadsınamaz. Küresel bir dünyada var olmanın yolu ülkeler arası turizm işbirliği hacmini arttırmaktan geçiyor."

Zirve öncesi ilk buluşma 'Feel Global, Be Local' mottosu ile 10 Aralık'ta Antalya’da

16-18 Şubat tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek olan World Tourism Forum Global Meeting öncesinde sektör profesyonelleri bölgesel toplantılarda bir araya gelecek. 'Feel Global, Be Local' mottosuyla düzenlenecek olan bölgesel zirvelerin ilki olan 'Mediterranean Summit' 10 Aralık'ta Antalya'da gerçekleştirilecek.

Antalya Belek'te düzenlenecek olan 'Mediterranean Summit' World Tourism Forum Başkanı Bulut Bağcı'nın açılış konuşmasıyla başlayacak ve oturumların moderatörlüğünü BBC World News’in ünlü ekran yüzü ve sunucusu Kasia Madera yapacak.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan World Tourism Forum Mediterranean Summit çerçevesinde 'Turizmde Çoklu Kanal Kullanımı', 'Turizm Destinasyonlarında Yükselen Trendler', 'Resort Turizminde Değişen Algılar', 'Büyük Spor Et' başlıklarında oturumlar düzenlenecek.

Zirvede, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, Katar Devleti İstanbul Başkonsolosu Khalid Hamad A. A Al- Sulaıtı; Deniz Bank CEO'su Hakan Ateş, Rixos Otelleri Sahibi Fettah Tamince, Yandex Reklam Direktörü Maxim Grishakov, CIM Global CEO'su Prasant Saha, online ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren iyzico Operasyon Direktörü Orkun Saitoğlu birer konuşma yapacak.

Online turizmin ele alınacağı 'Turizmde Çoklu Kanal Kullanımı' başlıklı oturumda, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) üyesi Munthir M. Al-Ansari, dünya çapında 85 bin noktada 90 bin otel ile dev bir platform yöneten Booking.com Ürün Yöneticisi Willem Isbrucker, Ortadoğu'nun en önemli seyahat platformu flyin.com Başkan Yardımcısı Mohammed Al Ansari, Trip Advisor Güney Avrupa Kilit Müşteri Yönetmeni Gianluca Laterza, Facebook Satış Direktörü Erdem Çelik, Attar Travel Pazarlama Direktörü Baher Badryeni trendlerle birlikte turizmde kullanılan farklı kanalları masaya yatıracak.

Mediterranean Summit kapsamında ayrıca, TAV İşletme Hizmetleri Genel Müdürü Ali Bora İşbulan ve TAV Güvenlik Genel Müdürü Turgay Şahan 'Sınır Güvenliği'ni değerlendirirken, duayen Turizmci ve TÜRSAB Yurtdışı İlişkiler Sorumlusu Hüseyin Baraner de 'Avrupa pazarındaki müşterilere yeni bakış ve yaklaşımlar' konusunda bir konuşma yapacak.

Mediterranean Summit ünlü sanatçı Bengü konseriyle kapanacak

Zirve akşamında düzenlenecek gala yemeği plaket töreni ve ünlü sanatçı Bengü’nün sahne almasıyla son bulacak.

