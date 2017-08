Türk Amerikan ticari ilişkilerinde yeni sayfa

TABA AMCHAM Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA - AmCham) Türk ve Amerikan iş çevrelerine ticaret, ekonomi, finansman, sanayi ve benzeri konularda görüş bildirmek ve uygulamada yardımcı olmak, iki ülke arasındaki ticari, ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla 1987 yılında merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal talimatı ile kuruldu. TABA, 1990 yılında da Amerikan Ticaret Odası (AmCham) olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. AmCham bugün Amerika dışında, Kanada, Avrupa Birliği ülkeleri ve çevre ülkelerde de ticari ve ekonomik alanda faaliyet göstermektedir.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 31. Genel Kurul’da yeni yönetim kurulu seçimi de tamamlandı. Yeni yönetim kuruşu başkanı Ali Osman AKAT olurken, diğer yönetim kurulu üyeleri de şu şekilde sıralandı; Mustafa Necati IŞIK, Serdar KILIÇ, Gökyar KARŞIT, Süleyman SANLI, Hamit MÜCELLİT, Hakan ORDUHAN, Şansal TUR, Özgür RODOPLU, Coşkun İNCE, Hakan AVDAN, İzzet Serhat DEMİR, Ali Rıza ARSLAN EMSAŞ, İbrahim UYAR ve Dursun TOPÇU.

Yeni Yönetim Kurulu ile TABA Türk Amerikan Ticari ve ekonomik ikili ilişkilerini kurumsal bir yapı altında yürütülmesini ve bunun da TABA ve ticaret ve ekonomik odaklı olması hedefleniyor. İkili ilişkiler için Etkili ve Kurumsallaşmış mekanizmaların oluşturulması Amerika’daki lobi faaliyetlerinin ticaret kanalları üzerinden yürütülmesi gerektiğin konusunda hem fikir olan TABA 2 - 3 yıllık çalışma neticesinde adım adım muvaffakiyetler amaçlıyor.

TABA Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Akat, genel kurul toplantısında şu şekilde konuştu;

Kurulduğu günden bu güne kadar Ülkemiz ile Amerika arasında her alanda önemli bir köprü vazifesi gören TABA’ya bu günden sonra çok daha önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Dünya’da siyasi ve ekonomik alanda birçok değişim yaşanmakta, her geçen gün zorlaşan rekabet koşulları, firmalarımızın da yeni stratejiler belirlemesine yol açmaktadır. İşte bu düşünceden yola çıkarak münferiden uğraşı ve mücadele yerine bilinçli, bilgili, tecrübeli ve birlikte hareket edebilme becerisine sahip olmak kaçınılmaz olmaktadır ve TABA olarak biz de bunu yapabilmek düşüncesiyle göreve talip olduk. Sadece genel kurul zamanlarında bir araya gelen değil, her zaman birlikten güç doğar felsefesiyle hareket eden bir yönetim ve Taba oluşturma azminde ve kararlılığındayız. Görevimizin ve sorumluluklarımızın farkında olarak sadece bir üye sıfatıyla desteğimizi değil sürekli birlikte çalışma yapan ve çalışmalarımızı takip edip sorgulayan, her türlü öneri ve taleplerini açıkça ortaya koyan tam bir sivil toplum oluşturmalıyız. Yeteri kadar tecrübe ve bilgiye sahip TABA üyelerimizin bu konuda daha başarılı işlere ve projeler imza atacağına olan inancımız tamdır. Türkiye ve Amerika arasında yapılacak çok işimiz var. Bu bilinç ve düşünceyle göreve talip olan ben ve değerli yönetim kurulu üyeleri ile yüksek istişare heyetimiz; Siz değerli üyelerimiz oylarına talip olduğumuzu bildirir, Genel kurul sonrasında oluşacak olan yeni heyetlere şimdiden başarılar diler, tüm heyeti saygıyla selamlarım.”